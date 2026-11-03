 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les investissements aux États-Unis des entreprises japonaises, coréennes et taïwanaises devraient continuer à progresser : Citi
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 04:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les entreprises de certaines économies asiatiques disposent d'une grande capacité d'investissement

* Les investissements entrants en Amérique du Nord affichent une croissance à deux chiffres

* Les corridors impliquant l’Inde et la Chine se sont considérablement développés

par Selena Li

Les investissements de certaines entreprises issues d’économies asiatiques aux États-Unis devraient continuer à grimper dans un contexte de bouleversement des chaînes d’approvisionnement mondiales, a déclaré le directeur international de Citi C.N , précisant que ces dépenses devraient s’intensifier progressivement.

“Ces entreprises disposent d’une grande capacité d’investissement. Je pense que les investissements des entreprises sud-coréennes, taïwanaises et japonaises devraient se poursuivre,” a déclaré Ernesto Torres Cantu, qui dirige les activités mondiales de Citi hors Amérique du Nord, dans plus de 180 pays et juridictions.

Les investissements des entreprises mondiales aux États-Unis sont importants, avec “une croissance à deux chiffres des flux entrants vers l’Amérique du Nord”, a déclaré M. Cantu à Reuters à Hong Kong.

Citi et JPMorgan financent des projets japonais liés à l’engagement de Tokyo d’investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que la Maison Blanche a récemment dévoilé la première tranche du programme stratégique de Séoul, d’un montant de 350 milliards de dollars .

Les investissements dans des projets destinés aux États-Unis ont tendance à s’accumuler au fil du temps, a expliqué M. Cantu, comparant les dépenses d’investissement d’une entreprise à une montée en puissance de la production en plusieurs étapes, allant de l’achat d’un terrain à la construction d’une usine, en passant par la gestion des opérations quotidiennes.

“Donc, ça ne cesse d’augmenter.”

Les grandes multinationales font preuve de résilience face aux chocs géopolitiques et “s’adaptent exceptionnellement vite,” a déclaré M. Cantu.

Si les droits de douane restent un facteur, il a estimé que la guerre du Golfe pourrait avoir un impact plus important, obligeant de nombreuses entreprises à repenser leurs flux commerciaux et leurs chaînes d’approvisionnement.

Cela oblige la banque à continuer d’exécuter les paiements, le financement du commerce et le règlement des transactions pour ses clients, malgré l’évolution constante des conditions de marché, a-t-il noté.

Alors que le chiffre d’affaires global de Citi a progressé de 8 % au troisième trimestre de cette année, son pôle de services, qui propose des solutions de gestion de trésorerie, de paiements, de financement du commerce ainsi que des liquidités aux entreprises, aux institutions financières et aux gouvernements, a enregistré une performance supérieure à la moyenne avec une hausse de 15 % de son chiffre d’affaires.

M. Cantu s’attend également à ce que les flux transitant par d’autres corridors transfrontaliers impliquant l’Asie continuent d’augmenter, la Chine et l’Inde étant au cœur de deux des plus actifs.

Les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Inde “progressent de manière significative” depuis la baisse des droits de douane, a-t-il déclaré. M. Cantu s’attend à ce que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde, qui entrera en vigueur en 2027, apporte lui aussi “de nombreuses opportunités commerciales”.

“Nous constatons que l’expansion des activités de la Chine vers le reste du monde continue de s’accélérer,” a-t-il déclaré, ajoutant que les flux de la Chine vers le reste du monde avaient augmenté “de manière significative,” de plus de 20 % par an au cours des deux dernières années.

En Chine, Citi, qui a récemment obtenu l’autorisation de créer une filiale de courtage détenue à 100 %, prévoit de s’appuyer sur son importante base de clientèle d’entreprises pour se développer davantage sur le marché des valeurs mobilières onshore, au service tant des entreprises locales qu’internationales, selon M. Cantu.

Valeurs associées

CITIGROUP
123,100 USD NYSE +0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nouveau MacBook Pro M6 exposé lors d'un événement promotionnel à Los Angeles, le 28 octobre 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )
    Apple prévoit une croissance ralentie et une marge rognée par la flambée de la mémoire
    information fournie par AFP 03.11.2026 05:12 

    Apple a prévu lundi un ralentissement de sa croissance pour la période des fêtes, entre 7 et 10%, et une marge rognée par la flambée du prix des puces mémoire, malgré un trimestre de juillet-septembre record, porté par l'iPhone. Après l'annonce de ces prévisions, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/11/2026
    Top 5 IA du 02/11/2026
    information fournie par Libertify 03.11.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, Apple, Safran, Thales, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime à Washington, le 2 novembre 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )
    Trump assure qu'un accord avec l'Iran "pourrait arriver"
    information fournie par AFP 03.11.2026 03:42 

    Après les menaces proférées durant le week-end, le ton a sensiblement changé lundi entre Iraniens et Américains, Donald Trump déclarant à la veille d'importantes élections aux États-Unis qu'un accord avec l'Iran "pourrait arriver". "Les prix du pétrole tombent ... Lire la suite

  • Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Kum Ju Ae assistent à une démonstration de drones et de lance-roquettes à Wonsan, dans l'est de la Corée du Nord, le 29 octobre 2026 ( KCNA VIA KNS / STR )
    Pyongyang nie avoir commis le piratage record de Binance
    information fournie par AFP 03.11.2026 03:31 

    La Corée du Nord a balayé mardi les affirmations du FBI selon lesquelles elle serait derrière le piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptos Binance, assurant "s'opposer résolument" aux cyberattaques. Les accusations formelles du FBI ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,27 +0,91%
2CRSI
13,57 -38,09%
Or
3 922,79 -0,61%
ALSTOM
11,685 -26,09%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank