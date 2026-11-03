Les investissements aux États-Unis des entreprises japonaises, coréennes et taïwanaises devraient continuer à progresser : Citi

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* Les entreprises de certaines économies asiatiques disposent d'une grande capacité d'investissement

* Les investissements entrants en Amérique du Nord affichent une croissance à deux chiffres

* Les corridors impliquant l’Inde et la Chine se sont considérablement développés

par Selena Li

Les investissements de certaines entreprises issues d’économies asiatiques aux États-Unis devraient continuer à grimper dans un contexte de bouleversement des chaînes d’approvisionnement mondiales, a déclaré le directeur international de Citi C.N , précisant que ces dépenses devraient s’intensifier progressivement.

“Ces entreprises disposent d’une grande capacité d’investissement. Je pense que les investissements des entreprises sud-coréennes, taïwanaises et japonaises devraient se poursuivre,” a déclaré Ernesto Torres Cantu, qui dirige les activités mondiales de Citi hors Amérique du Nord, dans plus de 180 pays et juridictions.

Les investissements des entreprises mondiales aux États-Unis sont importants, avec “une croissance à deux chiffres des flux entrants vers l’Amérique du Nord”, a déclaré M. Cantu à Reuters à Hong Kong.

Citi et JPMorgan financent des projets japonais liés à l’engagement de Tokyo d’investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que la Maison Blanche a récemment dévoilé la première tranche du programme stratégique de Séoul, d’un montant de 350 milliards de dollars .

Les investissements dans des projets destinés aux États-Unis ont tendance à s’accumuler au fil du temps, a expliqué M. Cantu, comparant les dépenses d’investissement d’une entreprise à une montée en puissance de la production en plusieurs étapes, allant de l’achat d’un terrain à la construction d’une usine, en passant par la gestion des opérations quotidiennes.

“Donc, ça ne cesse d’augmenter.”

Les grandes multinationales font preuve de résilience face aux chocs géopolitiques et “s’adaptent exceptionnellement vite,” a déclaré M. Cantu.

Si les droits de douane restent un facteur, il a estimé que la guerre du Golfe pourrait avoir un impact plus important, obligeant de nombreuses entreprises à repenser leurs flux commerciaux et leurs chaînes d’approvisionnement.

Cela oblige la banque à continuer d’exécuter les paiements, le financement du commerce et le règlement des transactions pour ses clients, malgré l’évolution constante des conditions de marché, a-t-il noté.

Alors que le chiffre d’affaires global de Citi a progressé de 8 % au troisième trimestre de cette année, son pôle de services, qui propose des solutions de gestion de trésorerie, de paiements, de financement du commerce ainsi que des liquidités aux entreprises, aux institutions financières et aux gouvernements, a enregistré une performance supérieure à la moyenne avec une hausse de 15 % de son chiffre d’affaires.

M. Cantu s’attend également à ce que les flux transitant par d’autres corridors transfrontaliers impliquant l’Asie continuent d’augmenter, la Chine et l’Inde étant au cœur de deux des plus actifs.

Les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Inde “progressent de manière significative” depuis la baisse des droits de douane, a-t-il déclaré. M. Cantu s’attend à ce que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde, qui entrera en vigueur en 2027, apporte lui aussi “de nombreuses opportunités commerciales”.

“Nous constatons que l’expansion des activités de la Chine vers le reste du monde continue de s’accélérer,” a-t-il déclaré, ajoutant que les flux de la Chine vers le reste du monde avaient augmenté “de manière significative,” de plus de 20 % par an au cours des deux dernières années.

En Chine, Citi, qui a récemment obtenu l’autorisation de créer une filiale de courtage détenue à 100 %, prévoit de s’appuyer sur son importante base de clientèle d’entreprises pour se développer davantage sur le marché des valeurs mobilières onshore, au service tant des entreprises locales qu’internationales, selon M. Cantu.