Les installations solaires américaines en baisse en 2025 après que les politiques de Trump ont ébranlé le marché, selon un rapport

Le marché solaire américain a ajouté moins de nouvelles installations en 2025 par rapport à l'année précédente, a montré une étude mardi, soulignant le refroidissement de l'élan à travers le secteur après que le président Donald Trump a supprimé les subventions et les allégements fiscaux pour les développeurs d'énergies renouvelables.

Le marché solaire a installé 43 gigawatts de nouvelles capacités l'année dernière, contre près de 50 GW en 2024, selon une étude de l'Association des industries de l'énergie solaire (SEIA) et Wood Mackenzie.

La loi "One Big Beautiful Bill" de l'administration a entraîné une perturbation de l'ensemble du secteur, avec une baisse de 16 % des installations solaires à grande échelle et une baisse de 25 % des installations solaires communautaires en 2025, selon le rapport.

L'industrie solaire est confrontée à des pressions tarifaires et à un gel des approbations pour les grands projets sous l'administration actuelle, reflétant un programme énergétique axé sur le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire et marquant un changement par rapport aux politiques vertes de Joe Biden.

Malgré tout, l'énergie solaire et le stockage de l'énergie ont représenté 79 % des nouvelles capacités ajoutées au cours de la première année de l'administration Trump, plus des deux tiers des installations se produisant dans les États remportés par ce dernier, selon le rapport.

Le Texas est arrivé en tête avec 11 GW de nouvelles capacités solaires, suivi par l'Indiana, la Floride, l'Arizona, l'Ohio, l'Utah et l'Arkansas.

L'énergie solaire reste économiquement compétitive, notamment parce que la demande d'électricité des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle atteint des sommets, selon le rapport.

"Washington doit fournir une certitude politique pour que le marché fonctionne et suive le rythme des demandes énergétiques croissantes", a déclaré Darren Van't Hof, président et directeur général par intérim de la SEIA.

"Sans cette certitude, moins d'installations solaires seront construites et les Américains en paieront le prix avec des factures d'énergie plus élevées

Le rapport estime que les États-Unis ajouteront 490 GW de nouvelle capacité solaire d'ici 2036, ce qui portera la capacité installée cumulée à près de 770 GW.

"Il est clair que l'énergie solaire restera la principale source de nouvelles capacités électriques aux États-Unis, même si la production de gaz continue de croître", a déclaré Michelle Davis, responsable de l'énergie solaire chez Wood Mackenzie, dans le rapport.