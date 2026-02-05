Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis augmentent plus que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, probablement en raison des tempêtes de neige qui ont frappé une grande partie du pays, mais les conditions du marché de l'emploi restent stables.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 22 000 pour atteindre 231 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 janvier, a déclaré le Département du travail jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 212 000 demandes pour la semaine écoulée. De fortes chutes de neige et des températures glaciales ont recouvert une grande partie du pays vers la fin du mois de janvier, ce qui pourrait avoir laissé certaines personnes au chômage temporairement.

Il est également probable que les demandes d'indemnisation augmentent à mesure que la volatilité du début de l'année se dissipe dans les données. Malgré ces distorsions, le marché du travail reste dans ce que les économistes appellent un mode "low hire, low fire", malgré les licenciements récemment annoncés par United Parcel Service UPS.N et Amazon.com AMZN.O .

Les économistes ont attribué la stagnation du marché du travail à l'incertitude découlant des droits d'importation et à la popularité croissante de l'intelligence artificielle, qui, selon eux, a laissé les entreprises dans l'incertitude quant à leurs besoins en personnel, alors qu'elles déploient davantage de ressources pour l'IA. Ils sont prudemment optimistes quant à la reprise de la croissance de l'emploi cette année, car les réductions d'impôts soutiennent les dépenses de consommation. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 25 000 pour atteindre 1,844 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 janvier, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Ces données n'ont aucune incidence sur le rapport sur l'emploi de janvier, qui sera publié mercredi prochain. Ce rapport, initialement prévu pour vendredi, a été retardé par la fermeture de trois jours du gouvernement fédéral qui vient de prendre fin.

Les estimations des économistes concernant les emplois non agricoles convergent actuellement vers une augmentation de 70 000 emplois. Le nombre d'emplois a augmenté de 50 000 en décembre. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,4 %. Selon les économistes, la stabilité du marché du travail pourrait encourager la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt inchangés au cours du premier semestre de l'année. La semaine dernière, la banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.