Les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent aux États-Unis, mais restent à des niveaux bas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont augmenté modérément la semaine dernière, ne montrant aucun signe dedétérioration du marché du travail, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés alors qu'elle surveille les retombées économiques de la guerre avec l'Iran . Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 16 000 pour atteindre 219 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 avril, a annoncé jeudi le Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la semaine écoulée. La faiblesse des licenciements ancre le marché du travail, et rien n'indique pour l'instant que les employeurs aient réagi au choc pétrolier provoqué par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran en réduisant leurs effectifs. Le président Donald Trump a annoncé mardi un cessez-le-feu de deux semaines sur à condition que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz. La flambée des prix mondiaux du pétrole a fait grimper le prix de détail moyen de l'essence à plus de 4 dollars le gallon pour la première fois en plus de trois ans et a fait disparaître environ 3 200 milliards de dollars du marché boursier en mars.

Les économistes s'attendent à une hausse de l'inflation en mars, l'indice des prix à la consommation devant augmenter de 1,0 % sur une base mensuelle, ce qui correspond à une hausse d'environ 3,3 % en glissement annuel. L'objectif de la banque centrale américaine est de 2 %. Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 17 et 18 mars, publié mercredi, a montré qu'un groupe croissant de décideurs politiques estimait le mois dernier que des hausses de taux pourraient être nécessaires pour contrer l'inflation.

La Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Les chances d'une réduction des taux cette année ont fortement diminué. La majorité des décideurs politiques "s'attendaient à ce que le taux de chômage reste inchangé et à ce que la création nette d'emplois et la croissance de la main-d'œuvre restent faibles, tandis que quelques participants (dans la réunion) s'attendaient à ce que les conditions du marché du travail s'assouplissent", selon le compte-rendu.

Le marché du travail est resté bloqué dans ce que les économistes appellent un état de "faible embauche, faible feu", qu'ils attribuent à l'incertitude découlant des droits de douane sur les importations et des déportations massives de Donald Trump. Bien que la masse salariale non agricole ait rebondi de 178 000 emplois en mars, la durée médiane du chômage, à 11,4 semaines, est la plus longue depuis près de 4 ans et demi. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 38 000 pour atteindre 1,794 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 28 mars, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Bien que les demandes dites continues aient diminué par rapport aux niveaux élevés de l'année dernière, cela est probablement dû au fait que les personnes ont épuisé leur droit aux prestations, limitées à 26 semaines dans la plupart des États. Certains jeunes adultes au chômage, qui ont généralement peu ou pas d'antécédents professionnels, n'ont pas le droit de demander des allocations de chômage. Ils sont les plus touchés par la léthargie du marché du travail.