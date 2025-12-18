Les inquiétudes technologiques pèsent sur les actions avant que les banques centrales n'occupent le devant de la scène

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, le secteur technologique ayant subi un coup dur en raison d'un regain d'angoisse concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs se préparaient à une vague de réunions des banques centrales destinées à souligner les divergences de politique à l'échelle mondiale. Les tensions géopolitiques ébranlent les marchés des matières premières. Les prix du pétrole ont prolongé leur rebond à partir de leur plus bas niveau depuis cinq ans après que le président Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. L'argent a atteint un nouveau record, ce qui a contribué à tirer l'or vers le haut. La livre sterling GBP= a réduit ses pertes après qu'une baisse inattendue de l'inflation au Royaume-Uni ait presque garanti une réduction des taux de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée. La Banque centrale européenne, la Norges Bank et la Riksbank doivent également rendre leurs décisions politiques jeudi, l'accent étant mis sur les perspectives, les trois banques étant largement susceptibles de maintenir leurs taux inchangés. Dans la région, les opérateurs s'attendent à une hausse des taux au Japon vendredi, bien que le rythme du resserrement de la politique monétaire soit moins certain l'année prochaine. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,5% alors que la Corée du Sud .KS11 a baissé de 1,3% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de 0,5%. L'indice japonais Nikkei .N225 a baissé de 1,2%. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,3 % et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,2 %, après une chute des valeurs technologiques à Wall Street, les investisseurs étant confrontés à de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses record en matière d'intelligence artificielle. Les actions de Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare en matière d'intelligence artificielle, ont chuté de 3,8 %. Oracle ORCL.N a plongé de 5,4 % après avoir annoncé qu'un accord de capitaux pour soutenir un projet de centre de données n'inclurait pas un partenaire clé, Blue Owl Capital OWL.N . L'action a perdu près de 50 % depuis la mi-septembre, lorsqu'un accord avec OpenAI a déclenché un rallye de 35 % en une journée. "Oracle est resté la principale source d'inquiétude... Ce dernier revers a renforcé le scepticisme des investisseurs à l'égard du développement agressif de l'infrastructure d'IA d'Oracle", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, ajoutant qu'il a maintenant adopté une position plus neutre sur le Nasdaq 100. "Les inquiétudes concernant l'explosion des dépenses d'investissement, la lourdeur de la dette, les retards de construction, la consommation massive de trésorerie d'OpenAI et les résultats mitigés du deuxième trimestre ont érodé la confiance, faisant d'Oracle l'enfant-vedette de l'engouement pour l'infrastructure d'IA qui s'estompe." LA SURPRISE DE L'INFLATION RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA BOE Sur le front de la politique monétaire aux États-Unis, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, qui devrait être interviewé par Trump en tant que candidat à la présidence de la Fed, a déclaré que la banque centrale dispose d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt compte tenu des signes de faiblesse du marché de l'emploi. Les investisseurs sont également attentifs au rapport sur l'inflation américaine pour le mois de novembre, plus tard dans la journée, qui n'inclura pas la mesure en glissement mensuel puisque la fermeture record du gouvernement a empêché la collecte de données pour le mois d'octobre. Les prévisions sont centrées sur une augmentation annuelle de 3 % de l'inflation de base le mois dernier. Sur le marché des changes, la livre sterling GBP= s'est maintenue à 1,3374 $, après avoir chuté jusqu'à 1,3313 $ au cours de la nuit, après que les données ont montré que l'inflation britannique a chuté beaucoup plus que prévu à 3,2 % en novembre, son niveau le plus bas depuis le mois de mars. Cela a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée, ce qui est prévu à 98%. L'euro EUR= est resté stable à 1,1742 $, non loin d'un sommet de trois mois à 1,18 $, avant la décision politique de la Banque centrale européenne, qui ne devrait pas changer. Les bons du Trésor sont restés stables. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR ont baissé de 1 point de base à 3,4725%, après avoir peu bougé pendant la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,1431%. Les prix du pétrole ont progressé pour la deuxième journée après l'annonce par Trump du blocus du Venezuela, la plupart des exportations du pays restant suspendues. Le brut américain LCOc1 a augmenté de 1,7% à 56,91 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,5% à 60,62 dollars le baril. O/R Les prix de l'or au comptant XAU= ont glissé de 0,3 % à 4 330 $ l'once, tandis que l'argent XAG= a également diminué de 0,2 % à 66,17 $ l'once, mais est resté juste un peu en dessous d'un record de 66,88 $ atteint mercredi.