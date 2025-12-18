 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les inquiétudes technologiques pèsent sur les actions avant que les banques centrales n'occupent le devant de la scène
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 03:23

Les actions asiatiques ont
chuté jeudi, le secteur technologique ayant subi un coup dur en
raison d'un regain d'angoisse concernant les dépenses en matière
d'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs se
préparaient à une vague de réunions des banques centrales
destinées à souligner les divergences de politique à l'échelle
mondiale.
    Les tensions géopolitiques ébranlent les marchés des
matières premières. Les prix du pétrole  ont prolongé leur
rebond à partir de leur plus bas niveau depuis cinq ans après
que le président Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les
pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. L'argent
a atteint un nouveau record, ce qui a contribué à tirer l'or
vers le haut.
    La livre sterling  GBP=  a réduit ses pertes après qu'une
baisse inattendue  de l'inflation au Royaume-Uni ait
presque garanti une réduction des taux de la Banque d'Angleterre
plus tard dans la journée. 
    La Banque centrale européenne, la Norges Bank et la Riksbank
doivent également rendre leurs décisions politiques jeudi,
l'accent étant mis sur les perspectives, les trois banques étant
largement susceptibles de maintenir leurs taux inchangés. Dans
la région, les opérateurs s'attendent à une hausse des taux au
Japon vendredi, bien que le rythme du resserrement de la
politique monétaire soit moins certain l'année prochaine. 
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a baissé de 0,5% alors que la Corée
du Sud  .KS11  a baissé de 1,3% et l'indice Hang Seng de Hong
Kong  .HSI  a glissé de 0,5%. L'indice japonais Nikkei  .N225  a
baissé de 1,2%.
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont gagné 0,3 % et
les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont augmenté de 0,2
%, après une chute des valeurs technologiques à Wall Street, les
investisseurs étant confrontés à de nouvelles inquiétudes
concernant les dépenses record en matière d'intelligence
artificielle. Les actions de Nvidia  NVDA.O , l'entreprise phare
en matière d'intelligence artificielle, ont chuté de 3,8 %.
    Oracle  ORCL.N  a plongé de 5,4 % après avoir annoncé 
qu'un accord de capitaux pour soutenir un projet de centre de
données n'inclurait pas un partenaire clé, Blue Owl Capital
 OWL.N . L'action a perdu près de 50 % depuis la mi-septembre,
lorsqu'un accord avec OpenAI a déclenché un rallye de 35 % en
une journée. 
    "Oracle est resté la principale source d'inquiétude... Ce
dernier revers a renforcé le scepticisme des investisseurs à
l'égard du développement agressif de l'infrastructure d'IA
d'Oracle", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, ajoutant
qu'il a maintenant adopté une position plus neutre sur le Nasdaq
100.
    "Les inquiétudes concernant l'explosion des dépenses
d'investissement, la lourdeur de la dette, les retards de
construction, la consommation massive de trésorerie d'OpenAI et
les résultats mitigés du deuxième trimestre ont érodé la
confiance, faisant d'Oracle l'enfant-vedette de l'engouement
pour l'infrastructure d'IA qui s'estompe." 
    
    LA SURPRISE DE L'INFLATION RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR
D'UNE BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA BOE
    Sur le front de la politique monétaire aux États-Unis, le
gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, qui
devrait être interviewé par Trump en tant que candidat à la
présidence de la Fed, a déclaré que la banque centrale 
dispose d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt
compte tenu des signes de faiblesse du marché de l'emploi.
    Les investisseurs sont également attentifs au rapport sur
l'inflation américaine pour le mois de novembre, plus tard dans
la journée, qui n'inclura pas la mesure en glissement mensuel
puisque la fermeture record du gouvernement a empêché la
collecte de données pour le mois d'octobre. 
    Les prévisions sont centrées sur une augmentation annuelle
de 3 % de l'inflation de base le mois dernier. 
    Sur le marché des changes, la livre sterling  GBP=  s'est
maintenue à 1,3374 $, après avoir chuté jusqu'à 1,3313 $ au
cours de la nuit, après que les données ont montré que
l'inflation britannique a chuté beaucoup plus que prévu à 3,2 %
en novembre, son niveau le plus bas depuis le mois de mars. Cela
a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux
d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre plus tard dans la
journée, ce qui est prévu à 98%.
    L'euro  EUR=  est resté stable à 1,1742 $, non loin d'un
sommet de trois mois à 1,18 $, avant la décision politique de la
Banque centrale européenne, qui ne devrait pas changer. 
    Les bons du Trésor sont restés stables. Les rendements du
Trésor à deux ans  US2YT=RR  ont baissé de 1 point de base à
3,4725%, après avoir peu bougé pendant la nuit, tandis que le
rendement à 10 ans  US10YT=RR  est resté stable à 4,1431%. 
    Les prix du pétrole ont progressé pour la deuxième journée
après l'annonce par Trump du blocus du Venezuela, la plupart des
exportations du pays restant suspendues. Le brut américain
 LCOc1  a augmenté de 1,7% à 56,91 dollars le baril, tandis que
les contrats à terme sur le brut Brent  LCOc1  étaient en hausse
de 1,5% à 60,62 dollars le baril.  O/R 
    Les prix de l'or au comptant  XAU=  ont glissé de 0,3 % à 4
330 $ l'once, tandis que l'argent  XAG=  a également diminué de
0,2 % à 66,17 $ l'once, mais est resté juste un peu en dessous
d'un record de 66,88 $ atteint mercredi.
Banque mondiale

Valeurs associées

Argent
66,40 USD Six - Forex 1 +0,24%
BLUE OWL CAP RG-A
15,390 USD NYSE -2,84%
EUR/USD SPOT
1,1738 USD Six - Forex 1 -0,02%
GBP/USD SPOT
1,3364 Six - Forex 1 -0,11%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 342,51 Pts Six - Forex 1 -0,50%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
170,9400 USD NASDAQ -3,81%
Nikkei 225
49 006,89 Pts Six - Forex 1 -1,02%
ORACLE
178,450 USD NYSE -5,36%
Or
4 333,35 USD Six - Forex 1 -0,13%
Pétrole Brent
60,09 USD Ice Europ -0,94%
Pétrole WTI
56,19 USD Ice Europ -1,30%
USA BENCHMARK 10A
4,169 Rates -0,17%
USA BENCHMARK 2A
3,506 Rates -0,43%
USD/JPY SPOT
155,7800 Six - Forex 1 +0,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank