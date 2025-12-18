Municipales: le PCF veut limiter la casse et conserver son ancrage local

Au cours d'un meeting de campagne de Fabien Roussel (PCF), à Lille, le 7 avril 2022 ( AFP / DENIS CHARLET )

Soucieux de limiter l'érosion de son ancrage local, fragilisé par de mauvais résultats nationaux et les ambitions de LFI dans les bastions communistes, le PCF jouera gros aux prochaines élections municipales, à l'image de son dirigeant Fabien Roussel.

Derrière Les Républicains et le Parti socialiste, le Parti communiste est la troisième formation politique qui compte le plus d'élus locaux en France. Dont environ 600 maires, en incluant les édiles apparentés au parti.

Pour 2026, le PCF a réussi à nouer des accords avec ses partenaires socialistes et écologistes. "Nous aurons un millier de têtes de liste PCF ou apparentés sur les villes de plus de 1.000 habitants. Et entre 1.000 et 2.000 en tout avec les villages", indique à l'AFP le vice-président de la région Occitanie Pierre Lacaze, chargé des élections au PCF.

Parmi eux le plus connu des communistes: Fabien Roussel, patron du parti, maire sortant à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) et pressenti pour être candidat, lui qui a été élu par le conseil municipal en début d'année à la faveur de la démission du maire sortant.

Défait par un candidat RN en 2024 aux législatives, ce défenseur des classes populaires péri-urbaines et rurales mise gros: en cas de défaite, il serait fragilisé dans l'optique de sa candidature en 2027.

"S'il perd, ça sera compliqué pour la présidentielle (...) N'importe quel politique qui perd son ancrage local, ça questionne sur sa possibilité de rassembler", reconnait un cadre du parti.

"Il va y avoir en France un face-à-face PCF/RN notamment dans le Nord, l'Est et les Bouches-du-Rhône. À Sète et à Nîmes particulièrement, ça peut être nous ou le RN", ajoute Pierre Lacaze.

Il met également en garde contre "la menace LFI" et "la stratégie de division" des Insoumis.

Car les communistes se sentent menacés dans leurs fiefs de l'ancienne "ceinture rouge", les villes populaires de banlieue parisienne qui ont longtemps voté PCF et où LFI réalise maintenant de très bons scores.

La France insoumise présentera en effet des listes dans quatre des cinq plus grandes villes dirigées par les communistes ou apparentés (Montreuil, Nanterre, Vitry-sur-Seine, Venissieux et Ivry-sur-Seine), toutes en banlieue parisienne ou lyonnaise.

- Accord "insultant" dans le 93 -

"Il n'y a pas de politique systématique de LFI à l'encontre du PCF, ni de personne", se défend auprès de l'AFP le coordinateur du mouvement insoumis, Manuel Bompard. "Il y a des endroits où on soutient des listes communistes sortantes. Tout dépend des enjeux et des bilans locaux, toutes les municipalités ne font pas la même chose".

Le Premier secrétaire du Parti communiste français, Fabien Roussel, à son arrivée pour un rendez-vous à Matignon, à Paris, le 3 octobre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Sur quelle base se font les alliances ? A Ivry-sur-Seine, le maire Philippe Bouyssou, critique de la direction du parti, ne devrait ainsi pas avoir de candidat insoumis face à lui. Mais il n'y a là rien de personnel, promet-on chez les Insoumis.

"Les maires communistes alignés sur Roussel mettent en place des politiques qu'on ne partage pas toujours", explique Manuel Bompard.

En Seine-Saint-Denis, département très ancré à gauche, communistes et Insoumis ont noué un accord pour se soutenir dans certaines villes, notamment Saint-Denis, où le PCF sera derrière LFI.

Pas suffisant cependant pour la direction du parti, alors que Fabien Roussel a fait depuis plusieurs années de l'affirmation de la marque communiste son cheval de bataille.

"Je ne vois pas comment on peut justifier un accord aussi favorable pour LFI dans le 93. C'est insultant", regrette Léon Deffontaines, porte-parole du PCF et candidat à Amiens, promettant que cet accord sera remis en question lors du conseil national du parti en janvier.

Le département voisin du Val-de-Marne aura également une importance particulière pour les communistes.

Lors des élections départementales de 2021, ils en ont en effet perdu la direction alors que le Val-de-Marne était le dernier département sous leur contrôle.

Une défaite notamment liée aux municipales de 2020, quand les communistes y avaient perdu quatre villes, dont le fief de leur figure historique Georges Marchais, Champigny.

Mais là encore, il faudra faire avec la présence insoumise: 32,7% pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2022, contre 2,5% pour Fabien Roussel dans ce département.

"Sans nous, le PCF ne gagne pas le Val-de-Marne aux prochaines départementales. Il faut qu'ils le comprennent", avertit Louis Boyard, député LFI du département.