Les inquiétudes liées à la technologie pèsent sur les actions avant que les banques centrales n'entrent en scène
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 07:02

Les actions asiatiques ont
chuté jeudi, le secteur technologique ayant subi un coup dur en
raison d'une nouvelle angoisse concernant les dépenses en
matière d'intelligence artificielle, tandis que les
investisseurs se sont préparés à une vague de réunions des
banques centrales destinées à souligner les divergences de
politique à l'échelle mondiale.
    Les tensions géopolitiques ébranlent les marchés des
matières premières. Les prix du pétrole  ont prolongé un
rebond à partir de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans après
que le président Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les
pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. L'argent
a atteint un nouveau record, ce qui a contribué à tirer l'or
vers le haut.
    La livre sterling  GBP=  a subi des pertes après qu'une
baisse inattendue  de l'inflation au Royaume-Uni ait
presque garanti une réduction des taux de la Banque d'Angleterre
plus tard dans la journée. 
    La Banque centrale européenne, la Norges Bank et la Riksbank
doivent également rendre leurs décisions politiques jeudi,
l'accent étant mis sur les perspectives, les trois banques étant
largement susceptibles de maintenir leurs taux inchangés. Dans
la région, les opérateurs s'attendent à une hausse des taux au
Japon vendredi, bien que le rythme du resserrement de la
politique monétaire soit moins certain l'année prochaine. 
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a baissé de 0,3% alors que la Corée
du Sud  .KS11  a baissé de 1,2% et que l'indice Hang Seng de
Hong Kong  .HSI  a glissé de 0,4%. L'indice japonais Nikkei
 .N225  a baissé de 1,1%.
    L'humeur prudente en Asie devrait s'étendre à l'Europe lors
de l'ouverture des marchés. Les contrats à terme sur l'EURO
STOXX 50  STXEc1  et sur le FTSE  FFIc1  ont perdu 0,1 %.
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont gagné 0,3 % et
les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont augmenté de 0,1
%, après une chute des valeurs technologiques à Wall Street, les
investisseurs étant confrontés à de nouvelles inquiétudes
concernant les dépenses record en matière d'intelligence
artificielle. Les actions de Nvidia  NVDA.O , l'entreprise phare
en matière d'intelligence artificielle, ont chuté de 3,8 %.
    Oracle  ORCL.N  a plongé de 5,4 % après avoir annoncé 
qu'un accord de capitaux pour soutenir un projet de centre de
données n'inclurait pas un partenaire clé, Blue Owl Capital
 OWL.N . L'action a perdu près de 50 % depuis la mi-septembre,
lorsqu'un accord avec OpenAI a déclenché une hausse de 35 % en
une journée. 
    "Oracle est resté la principale source d'inquiétude... Ce
dernier revers a renforcé le scepticisme des investisseurs à
l'égard du développement agressif de l'infrastructure d'IA
d'Oracle", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, ajoutant
qu'il a maintenant adopté une position plus neutre sur le Nasdaq
100.
    "Les inquiétudes concernant l'explosion des dépenses
d'investissement, la lourdeur de la dette, les retards de
construction, la consommation massive de trésorerie d'OpenAI et
les résultats mitigés du deuxième trimestre ont érodé la
confiance, faisant d'Oracle l'enfant-vedette de l'engouement
pour l'infrastructure d'IA qui s'estompe 
    
    LA SURPRISE DE L'INFLATION RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR
D'UNE BAISSE DES TAUX DE LA BOE
    Sur le front de la politique monétaire aux États-Unis, le
gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, qui
devrait être interviewé par Donald Trump en tant que candidat à
la présidence de la Fed, a déclaré que la banque centrale 
dispose d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt
compte tenu des signes de faiblesse du marché de l'emploi.
    Donald Trump a déclaré tard mercredi    que le
prochain président de la Fed sera quelqu'un qui croit en une
baisse des taux d'intérêt "de beaucoup". La Fed n'a signalé
qu'une seule baisse de taux l'année prochaine. 
    Les investisseurs sont également attentifs au rapport sur
l'inflation américaine  pour le mois de novembre, plus
tard dans la journée, qui n'inclura pas la mesure mensuelle
depuis qu'une fermeture record du gouvernement a empêché la
collecte de données pour le mois d'octobre. 
    Les prévisions sont centrées sur une augmentation annuelle
de 3 % de l'inflation de base le mois dernier. 
    Sur le marché des changes, la livre sterling  GBP=  s'est
maintenue à 1,3370 $, après avoir chuté jusqu'à 1,3313 $ au
cours de la nuit, après que des données ont montré que
l'inflation britannique a chuté beaucoup plus que prévu à 3,2 %
en novembre, son niveau le plus bas depuis le mois de mars. Cela
a presque garanti une réduction des taux d'intérêt de la part de
la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée, ce qui est
valorisé à environ 98%.
    L'euro  EUR=  est resté stable à 1,1742 $, non loin d'un
sommet de trois mois à 1,18 $, avant la décision politique de la
Banque centrale européenne, où aucune modification n'est
attendue. 
    Les bons du Trésor ontlégèrement augmenté. Les rendements du
Trésor à deux ans  US2YT=RR  ont baissé de 2 points de base à
3,4683%, après avoir peu bougé pendant la nuit, tandis que le
rendement à 10 ans  US10YT=RR  a glissé de 1 point de base à
4,1431%. 
    Les prix du pétrole ont progressé pour la deuxième journée
après l'annonce par Donald Trump du blocus du Venezuela, la
plupart des exportations du pays restant suspendues. Les
rapports selon lesquels les États-Unis préparent de nouvelles
sanctions sur le pétrole russe si Moscou n'accepte pas un accord
de paix sur l'Ukraine ont également alimenté les inquiétudes sur
l'offre.  O/R 
    Le pétrole brut américain  LCOc1  a augmenté de 0,9% à 56,44
dollarsle baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole
Brent  LCOc1  étaient en hausse de 0,8% à 60,16 dollars le
baril.  O/R 
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a glissé de 0,1% à 4 335
dollars l'once, après avoir grimpé de 0,9% au cours de la nuit.
L'argent  XAG=  a augmenté de 0,3% à 66,5 dollars l'once,
revenant vers son record de 66,88 dollars atteint mercredi.
Banque mondiale

Valeurs associées

Argent
66,40 USD Six - Forex 1 +0,24%
BLUE OWL CAP RG-A
15,390 USD NYSE -2,84%
EUR/USD SPOT
1,1747 USD Six - Forex 1 +0,06%
GBP/USD SPOT
1,3369 Six - Forex 1 -0,07%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 396,66 Pts Six - Forex 1 -0,28%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
170,9400 USD NASDAQ -3,81%
Nikkei 225
49 001,50 Pts Six - Forex 1 -1,03%
ORACLE
178,450 USD NYSE -5,36%
Or
4 332,77 USD Six - Forex 1 -0,14%
Pétrole Brent
60,21 USD Ice Europ -0,74%
Pétrole WTI
56,19 USD Ice Europ -1,30%
USA BENCHMARK 10A
4,169 Rates -0,17%
USA BENCHMARK 2A
3,506 Rates -0,43%
USD/JPY SPOT
155,8720 Six - Forex 1 +0,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

