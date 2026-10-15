Les inquiétudes liées à l'IA font grimper à des niveaux records les primes d'assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les CDS de CoreWeave dépassent les 1 000 points de base, ce qui implique un risque de défaut à cinq ans de près de 63 %, selon les données de S&P LSEG

* Les CDS à cinq ans d'Oracle atteignent 288 points de base, contre 260 il y a une semaine

* Anthropic affiche un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 45 % par rapport au trimestre précédent, selon un investisseur

(Mise à jour des cours, ajout d'une citation et de détails)

par Tom Westbrook et Amanda Cooper

Le coût de l’assurance contre les défaillances des entreprises technologiques américaines a atteint jeudi des niveaux records, signe le plus récent d’une tension croissante sur le crédit dans le secteur de l’IA, en particulier pour les centres de données qui dépendent de leurs revenus futurs.

Les chiffres de l’inflation américaine, plus élevés que prévu , associés à des anticipations croissantes de hausse des taux d’intérêt, viennent s’ajouter aux inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans l’intelligence artificielle se traduiront par des bénéfices, ainsi qu’à la capacité des entreprises fortement endettées à générer des rendements suffisamment rapides pour faire face à des charges d’intérêts croissantes.

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) envoient un signal d’alerte aux marchés.

Les spreads des CDS à cinq ans du géant du cloud computing Oracle ORCL.N s’établissaient jeudi à 288 points de base selon S&P Global Market Intelligence. Ils sont restés inchangés par rapport à la clôture précédente, mais en hausse par rapport aux 260 points de base enregistrés une semaine plus tôt.

Les spreads à cinq ans de SoftBank 9984.T , investisseur dans l’IA, se sont élargis de 24 points de base pour atteindre 424 points de base.

Les CDS CRWV.O de l’opérateur de centres de données CoreWeave ont dépassé les 1 000 points de base, selon les données de S&P LSEG CRWV5YUSAX=MG .

Cette entreprise de « néocloud » déficitaire, qui, selon les données de LSEG, est endettée à hauteur de près de 50 milliards de dollars, se trouve au cœur de la tempête.

Les cours de ses titres de dette s'effondrent: les

US21873SAG30=TE de l'échéance 2032 se négocient à environ 78 cents pour un dollar, soit un rendement d'un peu plus de 16 %, sur la plateforme Tradeweb.

« CoreWeave est en train de devenir rapidement le canari dans la mine de charbon du secteur de l’IA », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Ses obligations ont subi une forte correction… C’est le signe que les investisseurs pourraient se détourner du discours sur l’investissement dans l’IA, qui s’est accompagné d’émissions massives de dette pour financer les ambitions en la matière. »

La forte hausse du chiffre d’affaires trimestriel du développeur d’IA Anthropic n’a guère contribué à apaiser les craintes du marché.

Selon un investisseur ayant assisté mercredi à San Francisco à une réunion pré-introduction en bourse avec la direction de l’entreprise, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars. Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

NERVOSITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA DETTE

Les spreads des CDS indiquent le nombre de points de base facturés pour la protection contre le défaut. Plus le risque perçu d’un événement de crédit est élevé, plus le spread est large; ainsi, les 1 000 points de base des CDS de CoreWeave impliquent un risque de défaut de près de 63 % au cours des cinq prochaines années, contre environ 30 % il y a un an.

En début de semaine, le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a comparé la ruée des investisseurs vers tout ce qui touche à l’IA à un « jeu de casino ».

L’action CoreWeave a encore reculé de 6,8 % jeudi en pré-ouverture, après une chute de 15 % mercredi en séance régulière, suivie d’une baisse de 6 % en après-bourse, ce qui a fait s’évaporer environ un cinquième de la valeur de l’entreprise.

L'action CoreWeave a chuté de plus de 8 % cette année, tandis que celle de son concurrent Nebius NBIS.O , pour lequel il n'existe pas de CDS négociables en bourse, a progressé d'environ 120 %.

Les spreads des swaps de défaut de crédit (CDS) d’Amazon

AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O , de Meta META.O et de Nvidia

NVDA.O ont également atteint des niveaux records, selon les données de LSEG et de S&P Global Market Intelligence, bien qu’ils aient augmenté beaucoup plus lentement que ceux d’Oracle ou de CoreWeave.