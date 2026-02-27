Les inquiétudes liées à l'IA font baisser les entrées de fonds d'actions mondiales à leur plus bas niveau en cinq semaines

Les entrées dans les fonds d'actions mondiales ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en cinq semaines au cours des sept jours précédant le 25 février, les investisseurs se montrant prudents face au malaise croissant concernant les coûts élevés et les perturbations potentielles liées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ont acheté un montant net de 19,75 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales, marquant le plus faible afflux hebdomadaire depuis 9,55 milliards de dollars au cours de la semaine du 21 janvier, selon les données de LSEG Lipper.

Les actions Nvidia NVDA.O ont chuté de 5,46 % jeudi, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,2 % après que le rapport sur les bénéfices de Nvidia a montré que la croissance des revenus du quatrième trimestre a ralenti, bien que les estimations des analystes aient été dépassées.

"Nous pensons que les fortes fluctuations du marché au cours des derniers mois devraient inciter à revoir les portefeuilles", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"Des dépenses d'investissement plus élevées que prévu et une concurrence accrue ont accru l'incertitude dans le domaine de l'intelligence artificielle, rendant la sélectivité et la diversification plus importantes."

Les fonds d'actions européennes ont enregistré des entrées hebdomadaires de 11,69 milliards de dollars, après des achats nets de 18,61 milliards de dollars la semaine précédente. Les fonds asiatiques et américains ont enregistré des entrées nettes de 3,22 milliards de dollars et de 2,01 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds sectoriels ont connu des résultats mitigés: les fonds industriels, les métaux et les mines ont enregistré des entrées nettes de 1,5 milliard de dollars et de 1,02 milliard de dollars, respectivement, tandis que les fonds financiers et les fonds technologiques ont enregistré des sorties de 2,55 milliards de dollars et de 257 millions de dollars, respectivement.

Les flux entrants dans les fonds obligataires ont quant à eux diminué pour atteindre leur plus bas niveau en cinq semaines, à savoir 12,68 milliards de dollars.

Le segment des fonds obligataires à court terme a reçu 1,25 milliard de dollars, le plus petit flux net hebdomadaire depuis le 21 janvier. Les fonds d'obligations libellées en euros et les fonds d'obligations d'entreprises ont enregistré des entrées de 2,2 milliards de dollars et de 1,4 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire ont connu leur achat net hebdomadaire le plus important depuis trois semaines, avec environ 19,97 milliards de dollars.

Les fonds d'or et de métaux précieux ont connu une forte augmentation de la demande au cours de la semaine la plus récente, avec des entrées de 5,57 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis le 22 octobre.

Sur les marchés émergents, les fonds d'actions sont restés populaires pour la dixième semaine consécutive, ces fonds ayant attiré des investissements nets de 11,86 milliards de dollars. Les investisseurs ont également injecté 3,13 milliards de dollars dans les fonds obligataires, selon des données portant sur un total de 28 718 fonds.