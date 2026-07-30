Les inquiétudes concernant le portefeuille de produits de Sanofi pèsent sur le cours de l'action malgré la hausse des ventes de Dupixent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (mise à jour des actions, ajout de précisions sur les gains exceptionnels tout au long du texte, commentaire d'un analyste aux paragraphes 3 et 19 à 21, commentaire de L'Oréal au paragraphe 7)

* Les ventes de Dupixent au deuxième trimestre bondissent de 38 % à 5,15 milliards d'euros à taux de change constants

* La directrice générale indique que Sanofi recherche des acquisitions, mais que ses domaines prioritaires restent l'immunologie, les maladies rares et les vaccins

* Le cours de l'action recule de 5 %, les investisseurs se concentrant sur les gains exceptionnels et le portefeuille de produits en développement

par Bhanvi Satija et Dominique Patton

Sanofi SASY.PA a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à la forte demande pour son médicament phare Dupixent, mais son action a chuté de 5 %, les investisseurs se concentrant sur les réductions du portefeuille de produits en développement et les gains exceptionnels dans les premiers résultats de la société française sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Belén Garijo. Les efforts de Sanofi pour assurer sa croissance au-delà de 2030, une fois que Dupixent aura perdu son exclusivité de brevet, sont suivis de près par les investisseurs. Parmi les revers récents, on peut citer l’abandon du médicament contre l’eczéma amlitelimab, qui a entraîné une charge de dépréciation de 952 millions d’euros (1,09 milliard de dollars) au premier semestre.

"Plus Dupi prend de l’ampleur, plus le vide que Sanofi devra combler sera important lorsqu’elle perdra la protection de son brevet", ont écrit les analystes d’UBS.

La société a annoncé jeudi qu’elle allait également abandonner le développement de l’itepekimab, un traitement contre les maladies pulmonaires, et du balinatunfib, un médicament contre le psoriasis. "L’examen stratégique de notre portefeuille de produits en phase avancée se poursuit", a déclaré Mme Garijo, qui a pris ses fonctions en mai , ajoutant qu’elle n’était plus en "phase de diagnostic" et qu’elle maintiendrait un rythme soutenu dans la prise de décision.

Les actions de Sanofi se négocient avec une décote par rapport à celles de ses concurrents européens tels qu’AstraZeneca AZN.L et Novartis NOVN.S . Toutefois, le géant des cosmétiques L’Oréal OREP.PA , actionnaire majeur, a exclu de céder sa participation.

"Sanofi est un actif financier… qui rapporte 365 millions d’euros de dividendes", a déclaré jeudi aux analystes Christophe Babule, directeur financier de L’Oréal. "Je pense qu’il est sage, pour l’instant, de maintenir cette situation."

Pour stimuler la croissance future, Mme Garijo a remanié son équipe de direction, en élargissant le rôle du directeur financier François-Xavier Roger afin qu’il dirige également le développement commercial. Les analystes estiment que Sanofi dispose d’une capacité de financement de 20 milliards d’euros pour réaliser des opérations.

M. Roger a indiqué que, si l’entreprise ciblait historiquement des acquisitions comprises entre 2 et 5 milliards de dollars, elle adoptait désormais "une vision un peu plus large", même si la taille des transactions n’est pas le critère principal.

Sanofi prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % à taux de change constants en 2026, contre une prévision antérieure de croissance à un chiffre élevé. L’entreprise continue de tabler sur une croissance du résultat opérationnel légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires.

GAINS EXCEPTIONNELS

Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre s’est élevé à 3,29 milliards d’euros, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s’établissaient à 2,96 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires trimestriel de 11,60 milliards d’euros a également dépassé l’estimation de 10,85 milliards d’euros.

Les ventes de Dupixent, pour lequel Sanofi est en partenariat avec Regeneron REGN.O , ont progressé de 38 % pour atteindre 5,15 milliards d’euros. Sanofi table sur un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros en 2030 pour Dupixent, soit un peu plus que les prévisions des analystes, qui s’élèvent à 24,2 milliards d’euros.

Les ventes de vaccins ont toutefois reculé de 4,7 % à 1,1 milliard d’euros, pénalisées par la baisse du taux de natalité en Chine, qui a pesé sur la demande pédiatrique, et par des comparaisons difficiles pour les vaccins antigrippaux.

Les analystes de Berenberg ont estimé que près de la moitié de ce résultat trimestriel supérieur aux attentes s'explique par des éléments exceptionnels, notamment un ajustement de 200 millions d'euros lié à une remise accordée aux États-Unis pour le Dupixent.

Les dépenses de R&D pour le trimestre ont augmenté de 18 % pour atteindre 2,23 milliards d’euros, coûts de liquidation compris.

Mme Garijo a nommé Paulo Fontoura, ancien cadre de Roche, pour diriger la refonte de la R&D de Sanofi à compter du 1er septembre.

Les analystes de Barclays ont indiqué que l’absence de "coup d’éclat" et les réductions du portefeuille de médicaments en développement pourraient contrebalancer toute hausse du cours de l’action Sanofi résultant de l’amélioration des perspectives de ventes.

UBS a salué la décision de la direction de Sanofi de se débarrasser des actifs non compétitifs.

"L’accent doit désormais être mis sur le réinvestissement des solides flux de trésorerie de Sanofi dans de nouveaux moteurs de son pipeline", ont déclaré les analystes d’UBS.

(1 dollar = 0,8735 euro)