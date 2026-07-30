Les inquiétudes concernant le portefeuille de produits de Sanofi et la dépendance vis-à-vis du Dupixent font chuter le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 1, ajout d'une étape importante au paragraphe 2)

* Les ventes de Dupixent au deuxième trimestre bondissent de 38% pour atteindre 5,15 milliards d’euros à taux de change constants

* Le directeur général indique que Sanofi recherche des acquisitions, mais que ses domaines prioritaires restent l’immunologie, les maladies rares et les vaccins

* Le cours de l'action recule de 8%, les investisseurs se concentrant sur les gains ponctuels et le portefeuille de produits en développement

par Bhanvi Satija et Dominique Patton

Sanofi SASY.PA a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à la forte demande pour son médicament phare Dupixent, mais son titre a chuté de 8%, les investisseurs se concentrant sur les réductions du portefeuille de produits en développement et les gains ponctuels. L'action Sanofi s'apprêtait à enregistrer sa pire performance depuis septembre 2025, date à laquelle l'amlitelimab, un médicament contre l'eczéma, avait échoué lors d'une étude clé, après la publication des premiers résultats du laboratoire sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Belén Garijo, qui a pris ses fonctions en mai . Les efforts déployés par la société française pour assurer sa croissance au-delà de 2030, une fois que le Dupixent aura perdu son exclusivité de brevet, sont suivis de près par les investisseurs, après que l’abandon de l’amlitelimab a entraîné une charge de dépréciation de 952 millions d’euros (1,09 milliard de dollars) au premier semestre.

“L’examen stratégique de notre portefeuille de produits en phase avancée est toujours en cours”, a déclaré Mme Garijo, ajoutant qu’elle n’était plus en “phase de diagnostic” et qu’elle maintiendrait un rythme de prise de décision rapide.

Sanofi a également annoncé qu’elle mettrait fin au développement de l’itepekimab, un traitement contre les maladies pulmonaires, et du balinatunfib, un médicament contre le psoriasis.

“Plus Dupi prend de l’ampleur, plus le vide que Sanofi devra combler sera important lorsque le brevet arrivera à expiration”, ont écrit les analystes d’UBS dans une note publiée à la suite des résultats de jeudi.

Le géant des cosmétiques L’Oréal OREP.PA , actionnaire majeur de Sanofi, a exclu jeudi de céder sa participation dans le laboratoire pharmaceutique, dont les actions se négocient avec une décote par rapport à ses concurrents européens tels qu’AstraZeneca AZN.L et Novartis NOVN.S .

“Sanofi est un actif financier … qui rapporte 365 millions d’euros de dividendes. Je pense qu’il est judicieux, pour l’instant, de maintenir cette situation”, a déclaré Christophe Babule, directeur financier de L’Oréal, aux analystes.

Mme Garijo a remanié son équipe de direction dans une optique de croissance, en élargissant le rôle du directeur financier François-Xavier Roger afin qu’il dirige également le développement commercial chez Sanofi, dont certains analystes estiment la capacité de financement des opérations à 20 milliards d’euros.

M. Roger a indiqué que, si Sanofi ciblait historiquement des acquisitions comprises entre 2 et 5 milliards de dollars, l’entreprise adoptait désormais “une vision un peu plus large”, même si la taille des transactions n’est pas le critère principal.

UBS a salué la direction de Sanofi pour s’être débarrassée des actifs non compétitifs.

Sanofi prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 10% à taux de change constants en 2026, contre une prévision antérieure de croissance à un chiffre élevé. Le groupe continue de tabler sur une croissance du résultat d’exploitation légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires.

Mme Garijo a également nommé Paulo Fontoura, ancien cadre de Roche, pour diriger la refonte de la R&D de Sanofi à compter du 1er septembre.

“Il faut désormais se concentrer sur le réinvestissement des solides flux de trésorerie de Sanofi dans de nouveaux moteurs de son portefeuille de produits”, ont déclaré les analystes d’UBS.

GAINS NON RÉCURRENTS

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre s'est élevé à 3,29 milliards d'euros, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'établissaient à 2,96 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel de 11,60 milliards d'euros a également dépassé l'estimation de 10,85 milliards d'euros.

Les ventes de Dupixent, pour lequel Sanofi est en partenariat avec Regeneron REGN.O , ont progressé de 38% pour atteindre 5,15 milliards d’euros. Sanofi table sur un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros en 2030 pour Dupixent, soit un peu plus que les prévisions des analystes, qui s’élèvent à 24,2 milliards d’euros.

Les ventes de vaccins ont toutefois reculé de 4,7% à 1,1 milliard d’euros, pénalisées par la baisse du taux de natalité en Chine, qui a pesé sur la demande pédiatrique, et par des comparaisons difficiles pour les vaccins antigrippaux.

Les analystes de Berenberg estiment que près de la moitié de ce résultat trimestriel supérieur aux attentes s'explique par des éléments exceptionnels, notamment un ajustement de 200 millions d'euros lié à une remise accordée aux États-Unis pour le Dupixent.

Les dépenses de R&D pour le trimestre ont augmenté de 18% pour atteindre 2,23 milliards d'euros, coûts de liquidation compris.

(1 dollar = 0,8735 euro)