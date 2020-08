Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les inondations en Afghanistan ont fait 160 morts Reuters • 29/08/2020 à 14:31









KABOUL, 29 août (Reuters) - Les inondations survenues cette semaine en Afghanistan ont fait environ 160 morts et les secouristes continuent leurs recherches de personnes disparues dans la boue et les décombres des maisons emportées par les flots, ont déclaré les autorités samedi. Treize provinces, essentiellement dans le nord du pays, ont été frappées, selon le ministère de la gestion de catastrophes. Dans la seule province de Parwan, juste au nord de Kaboul, 116 personnes sont mortes, plus de 120 ont été blessées et 15 sont toujours portées disparues, ont dit les autorités. "Les équipes de secours sont toujours sur place et cherchent les corps de disparus", a déclaré Wahida Shahkar, porte-parole du gouverneur régional. Le ministère de la Défense a souligné que les forces de sécurité afghanes contribuaient aux secours et à la distribution d'aide, bien qu'elles soient confrontées à une résurgence des violences commises par les taliban dans le pays. L'Otan a déclaré que ses forces appuyaient l'armée afghane et avaient acheminé de la nourriture, de l'eau et des couvertures dans les zones touchées. (Orooj Hakimi version française Bertrand Boucey)

