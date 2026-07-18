Les infrastructures du terminal pétrolier de CPC fonctionnent normalement après une attaque de drone en mer Noire

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Les infrastructures du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC), situées au large de la côte russe de la mer Noire, fonctionnent normalement, a déclaré samedi le ministère kazakh de l'Énergie, après qu'un pétrolier a été attaqué et endommagé par des drones la veille.

"L'infrastructure technique fonctionne normalement. Le Caspian Pipeline Consortium mène ses opérations de manutention et charge du pétrole sur des pétroliers conformément au calendrier établi", a déclaré le ministère de l'Énergie, ajoutant qu'il n'y avait aucune menace pour le pétrole kazakh.

Des sources ont indiqué vendredi à Reuters que le navire attaqué, le Nordic Zenith, de classe Suezmax, avait été affrété par le géant pétrolier américain ExxonMobil XOM.N .

Le CPC n’a désigné aucune partie comme responsable de l’incident. Un porte-parole d’Exxon a déclaré que la société ne communiquait pas sur les détails opérationnels relatifs au transport maritime.