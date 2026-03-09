Les indices FTSE de Londres chutent en raison de la flambée des prix du pétrole et des craintes d'inflation

* Le FTSE 100 en baisse de 0,3%, le FTSE 250 en baisse de 1,8%

* Shell et BP en hausse, les prix du brut dépassant les 119 dollars le baril

* Les coûts d'emprunt britanniques augmentent en raison de la hausse des prix de l'énergie due à la crise

* Les prévisions de réduction des taux de la BoE sont inversées en raison des inquiétudes concernant l'inflation

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

Les actions britanniques ont clôturé à leur plus bas niveau depuis environ cinq semaines lundi, la hausse des prix du pétrole ayant intensifié les craintes d'inflation et les préoccupations concernant les hausses potentielles des taux d'intérêt dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

L'indice FTSE 100 .FTSE a perdu 0,3%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a perdu 1,8%. Les deux indices ont chuté pour la troisième journée consécutive.

L'indice de référence a chuté d'environ 7 % par rapport à son niveau record atteint le 27 février, en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que leader suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran.

Les actions des grandes compagnies pétrolières ont augmenté, avec Shell SHEL.L en hausse de 2,4% et BP BP.L en hausse de 2,2%, suivant les prix du brut qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022, dépassant brièvement les 119 dollars le baril sur les inquiétudes concernant les perturbations prolongées de l'expédition et de l'approvisionnement découlant de l'élargissement du conflit. O/R

L'indice britannique de l'énergie .FTNMX601010 a gagné 2,3%.

La flambée des prix de l'énergie a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et a provoqué une forte baisse par rapport à février, lorsque deux réductions de taux de la Banque d'Angleterre étaient prévues.

Les marchés monétaires s'attendent largement à ce que la Banque d'Angleterre laisse les taux d'intérêt inchangés pour le reste de l'année alors que la guerre fait grimper les coûts de l'énergie et soulève le spectre d'une nouvelle vague d'inflation. BOEWATCH

Les traders ont également évalué les coûts potentiels d'une nouvelle aide gouvernementale pour les factures d'énergie après que le premier ministre Keir Starmer ait déclaré que l'allègement de la pression sur le coût de la vie était en tête de ses préoccupations.

Toute nouvelle aide pèserait davantage sur les finances publiques et éroderait la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement pour protéger ses règles budgétaires.

Les coûts d'emprunt britanniques ont fortement augmenté , tandis que la livre sterling a chuté lundi. GBP/

Pour ajouter à la morosité, le dernier rapport REC/KPMG sur l'emploi a indiqué que les salaires de départ pour le personnel permanent en Grande-Bretagne ont continué à baisser, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que la baisse des nouvelles embauches permanentes a montré des signes d'apaisement.