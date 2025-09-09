Les indices européens insensibles aux troubles politiques en France

(AOF) - Les places européennes ont terminé la séance de mardi en ordre dispersé, sans réaction à la démission, attendue, du gouvernement de François Bayrou. Ainsi, le CAC 40 s’est adjugé 0,19 %, à 7 749,39 points, et l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,17 %, à 5 372,06 points. Francfort a en revanche légèrement reculé. Les investisseurs n’ont pas eu grand-chose à surveiller aujourd’hui, à l’exception d’une statistique décevante sur l’emploi aux États-Unis, qui devrait renforcer la probabilité de voir la Fed baisse ses taux la semaine prochaine.

À New York, les grands indices font du surplace à l'image du S&P 500 qui ne cède que 0,06 %.

Du côté du marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'État français à 10 ans a pour la première fois de son histoire rejoint celui de l'Italie. De son côté, le spread franco-allemand a progressé à 80,8 points, mais surtout pour des raisons techniques. Un changement de benchmark se traduit par une hausse de 5 à 6 points de base, a expliqué ce midi Lazard Frères Gestion lors d'une présentation.

Au niveau de la macro-économie, selon des données préliminaires, entre avril 2024 et mars 2025, l'économie américaine a créé 911 000 postes de moins que prévu, ce qui correspond environ à 75 900 emplois par mois sur un an. Les analystes tablaient sur une révision des créations de postes un peu moins importante, autour de 600 000. Cette dégradation supérieure aux attentes pourrait toutefois rendre " possible une baisse des taux de la Fed de 50 points de base " selon Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

En ce qui concerne les valeurs, Interparfums a abaissé pour la deuxième fois cette année son objectif de chiffre d'affaires annuel, tandis que le prochain plan stratégique de Kering sera connu au printemps 2026. Les actionnaires ont approuvé aujourd'hui la nomination de Luca De Meo, ex de Renault, au poste de directeur général.