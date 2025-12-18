 Aller au contenu principal
Les indices européens en petite hausse avant le verdict des banques centrales
18/12/2025

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en timide hausse. Cette fin de semaine boursière marque une séquence " banques centrales " avec la BCE et le BoE attendues ce jeudi avant la Banque du Japon la nuit prochaine. Les investisseurs ne manqueront pas un autre temps fort : les données sur l'inflation américaine pour le mois de novembre en début d'après-midi. Dans ce contexte d'attente, le CAC glane 0,13% à 8096 points et l'EuroStoxx 50 grappille 0,04% à 5684 points.

Sur le front des valeurs, ADP voit rouge alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle refusait d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires.

Banques centrales
