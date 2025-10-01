Les indices européens en bonne santé malgré le "shutdown" aux États-Unis

(AOF) - Après un début de séance poussif en raison du "shutdown" aux États-Unis, les marchés européens sont désormais bien orientés, soutenus par le secteur pharmaceutique. L'accord signé entre l'administration Trump et le groupe pharmaceutique Pfizer rassure les investisseurs et donne de la visibilité au secteur. Sur le plan économique, l'inflation core est ressortie en ligne avec les attentes en septembre. Les taux longs ont perdu du terrain après cette statistique. Vers 12h20, le CAC 40 gagne 0,42% à 7929,06 points et l'EuroStoxx50, 0,29% à 5545,83 points.

Le secteur pharmaceutique est particulièrement entouré : Sanofi (+ 4,21 %, à 81,86 euros), Sartorius Stedim Biotech (+ 8,69 %, à 187 euros), Ipsen (+ 4,05%, à 118,20 euros) ou encore Euroapi (+ 2,85%, à 3,176 euros). Les laboratoires et leurs sous-traitants sont tous galvanisés par l’accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain à propos du prix de certains médicaments. Selon plusieurs analystes, cet accord devrait être suivi de nombreux autres et leur impact sur les résultats des sociétés pharmaceutiques est jugé gérable, ce qui rassure les investisseurs.

Soitec (+6,53%, à 41,30 euros) se distingue en bourse à l'ouverture après avoir annoncé le départ de Pierre Barnabé, directeur général, pour des raisons personnelles. Ce dernier s'est toutefois engagé à exercer ses fonctions pendant une période de six mois jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2025-2026, afin d'assurer une période de transition. Il sera ainsi présent jusqu'au 31 mars 2026. Le conseil d'administration a déjà enclenché le processus de désignation d'un nouveau directeur général, qui sera mené par le comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du conseil.

Deutsche Bank a initié la couverture d' Exosens (-1,16% à 42,70 euros) à Conserver avec un objectif de cours à 45 euros. " Le marché européen des lunettes de vision nocturne (Night Vision Goggles) devrait devenir le plus important au monde d'ici 2027, car la pénétration des produits dans l'Union européenne augmente par rapport au niveau actuel de 30% (contre 100% aux États-Unis), sous l'impulsion de l'Allemagne ", estime la banque allemande.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français s'est contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,2, contre 50,4 en août. Il était attendu à 48,1, qui était sa première estimation.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en septembre 2025, contre 2,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans sa version core, il est resté stable à 2,3%, en ligne avec les attentes.

Le secteur manufacturier de la zone euro s'est légèrement contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,8, contre 50,70 en août. Il était attendu à 49,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Le secteur manufacturier allemand s'est contracté moins que prévu en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,5, contre 49,8 en août. Il était attendu à 48,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

À 15h45 aux États-Unis, les investisseurs surveilleront l'indice PMI manufacturier de septembre, puis à 16 heures, les dépenses de construction du mois d'août et le PMI manufacturier de l'ISM toujours pour septembre. Enfin, à 16h30, il y aura les stocks de pétrole brut.

Sur le marché des devises, l'euro perd 0,07% à 1,1728 dollar.