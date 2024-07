Les indices européens brillent de nouveau avant le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Dans le vert hier, les Bourses européennes ont de nouveau clôturé en territoire positif. Le CAC 40 a progressé de 0,43% tandis que l’EuroStoxx 50 a gagné 0,47% à 4988 points. Wall Street est en pause ce jeudi, fête nationale américaine oblige.

Cette séance de jeudi a été relativement calme sur le front des statistiques, la fermeture des Bourses américaines renforçant cette impression.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 1,8 point de base à 2,585% tandis que son équivalent français augmente de 3,2 points de base à 3,238%. Le spread entre ces deux taux est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

En Grande-Bretagne, c'était jour d'élections générales. Pour Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management (une boutique de Vontobel), " Tout ce qui reste à voir dans les élections britanniques, c'est l'ampleur de la victoire du parti travailliste. ". "Le marché des gilts reste beaucoup plus attentif à ce que fera la Banque d'Angleterre en août qu'à un changement de gouvernement ce mois-ci "; considère-t-il.

Pour Commerzbank, la réaction de la livre sterling aux résultats des élections devrait être modérée. Les spécialistes ne voient vraiment que deux résultats problématiques : soit les travaillistes remportent une victoire écrasante qui rend le marché nerveux, soit Reform UK, le parti d'extrême-droite de Nigel Farage remporte beaucoup plus de voix que prévu.

Le rapport sur l'emploi américain au menu de vendredi

Les investisseurs ont uniquement pris connaissance ce matin d'une baisse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne en mai : elles ont reculé de 1,6% par rapport à avril alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,5%. Elles avaient déjà fléchi de 0,6% en avril.

Le rapport officiel sur l'emploi américain en juin sonnera comme le point d'orgue de la journée de demain. En Europe, il faudra surveiller les ventes au détail de mai.

Au chapitre des valeurs, Pluxee a fermé la marche de l'indice SBF 120 après avoir affiché un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

De leur côté, les banques, Société Générale en tête, ont brillé, comme rassurées par des projections ne donnant aucune majorité absolue aux partis populistes dans le cadre du second tour des élections législatives anticipées, le 7 juillet.