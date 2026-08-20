Les indices de Wall Street tombent à leur plus bas niveau depuis deux semaines, sous l'effet de la hausse des rendements obligataires et des résultats décevants de Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,13%, S&P 500 -0,70%, Nasdaq -1,10%

* Walmart s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires comparable trimestriel

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après l'appel de Trump au Congrès pour l'adoption d'un projet de loi

par Sinéad Carew et Avinash P

Les principaux indices boursiers américains ont chuté jeudi et ont évolué près de leurs plus bas niveaux depuis deux semaines, la hausse des rendements des bons du Trésor ayant freiné l’appétit pour le risque, tandis que les résultats décevants de Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution, ont ajouté à la pression, tout comme la remontée des cours du pétrole.

L'actionWalmart WMT.O a chuté de 9% après avoir déçu les attentes de Wall Street concernant ses ventes trimestrielles à périmètre constant , la hausse des prix de l'essence ayant incité les consommateurs à restreindre leurs dépenses . Ce résultat a entraîné l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS à la baisse de 1,5%. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a reculé de 1,9%, se classant parmi les secteurs les plus affaiblis.

Les détaillants concurrents ont également reculé après la publication des résultats de Walmart: Albertsons ACI.N a perdu 1,5% et Costco COST.O 2,3%.

Selon Mona Mahajan, responsable de la stratégie d’investissement chez Edward Jones, un autre facteur négatif a été le cours du pétrole brut américain CLc1 , qui s’est négocié au-dessus de 87 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis fin juillet. Elle a également souligné que la pression à la hausse sur les rendements obligataires pesait davantage sur les actions.

Les indices de Wall Street avaient progressé mercredi après que le département du Trésor américain eut annoncé qu’il consacrerait plus du double du montant prévu au rachat d’obligations afin de freiner la hausse des rendements obligataires. Jeudi, cependant, les actions ont reculé alors que les rendements reprenaient leur ascension.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pourrait à nouveau augmenter le volume des obligations d’État que le gouvernement rachètera. Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR et à 10 ans US10YT=RR ont brièvement réduit leurs gains après ses déclarations, avant de reprendre leur trajectoire haussière.

“Les marchés ont pris conscience aujourd’hui de plusieurs facteurs défavorables”, a déclaré Mahajan. “L’un d’entre eux était la reprise de la hausse des rendements obligataires sur l’ensemble de la courbe, survenue malgré l’intervention du Trésor américain hier… cette tendance s’est inversée très rapidement, en moins de 24 heures.” Et après la publication de chiffres des ventes au détail de juillet plus faibles que prévu et de rapports mitigés sur le marché du travail, les investisseurs surveillaient déjà la santé de la consommation lorsque les résultats de Walmart se sont révélés plus décevants que prévu.

“On peut s'interroger sur la résilience des consommateurs face à la persistance des prix élevés de l'essence et aux pressions inflationnistes”, a déclaré Mahajan.

À 14h12, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 605,14 points, soit 1,13%, à 52.857,91, le S&P 500 .SPX a perdu 54,02 points, soit 0,70%, à 7.653,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 289,62 points, soit 1,10%, à 26.040,53.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500

.SPLRCD a été le principal frein à l’indice de référence, plombé par les baisses d’Amazon AMZN.O et de Tesla TSLA.O . L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a progressé de 0,6%, le pétroles'appréciant pour la cinquième séance consécutive en raison de l'enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. Par ailleurs, les données ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a reculé la semaine dernière , ce qui suggère que le marché du travail est resté stable.

Par ailleurs, les entreprises liées aux cryptomonnaies ont rebondi au lendemain de l'appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu'il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Strategy MSTR.O , qui détient d'importants stocks de bitcoins, a gagné 6,7% et l'opérateur de plateforme d'échange Coinbase Global COIN.O a progressé de 7%.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a chuté de près de 23% au lendemain d'une forte hausse de près de 177%. Deere DE.N a gagné 6,6% après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année .

Coty COTY.N a chuté de près de 8% après que le propriétaire de la marque de cosmétiques CoverGirl a annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s'est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles, tandis qu'Advance Auto Parts AAP.N a plongé de 26% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel en baisse.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,9 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), où l’on a enregistré 121 nouveaux plus hauts et 97 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1 571 titres ont progressé et 3 101 ont reculé, les titres en baisse dépassant les titres en hausse dans un rapport de 1,97 pour 1.

Le S&P 500 a affiché 16 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux plus-hauts et 90 nouveaux plus-bas.