Les indices de Wall Street terminent dans le rouge, l'attention se portant sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street sont en baisse, le Dow Jones menant le mouvement avec un recul de 0,9 %

* Le secteur de la consommation de détail enregistre la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P 500; l'industrie mène la hausse

* Le dollar américain progresse d’environ 0,2 %; le brut américain clôture en hausse d’environ 0,2 %, l’or recule d’environ 1 %, le bitcoin perd >2 %

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans s'élèvent à environ 4,78 %

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LES INDICES DE WALL STREET TERMINENT DANS LE ROUGE, L'ATTENTION SE PORTE SUR LES TAUX

Les principaux indices de Wall Street ont terminé la journée en baisse et ont clôturé la semaine à un niveau assez proche de celui du début de la semaine, après que le rapport sur l'emploi publié vendredi a largement dépassé les attentes , ravivant les paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

À ce rapport sur l'emploi très positif s'est ajoutée une menace du président Donald Trump de mettre fin aux échanges commerciaux avec certains pays à moins que la Réserve fédérale ne baisse ses taux. Il semble donc que la Fed doive choisir entre s'attirer les foudres du président si elle relève ses taux dans deux semaines, ou risquer de nuire à sa crédibilité , si elle baisse ou maintient ses taux inchangés, après les récentes déclarations bellicistes du président Kevin Warsh à Jackson Hole.

Vendredi, les opérateurs tablaient sur une probabilité de 58,4 % d’une baisse des taux à la mi-septembre, contre 49,4 % la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group . Cela a marqué un revirement par rapport à la tendance de jeudi, lorsque les opérateurs avaient réduit leurs paris en faveur d’une hausse après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, eut déclaré ce matin-là qu’il était enclin à faire preuve de patience en matière de politique monétaire tout en observant si les pressions sur les prix s’atténuaient.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, seuls trois ont progressé ce jour-là, même si les hausses étaient modestes. Le secteur industriel .SPLRCI a ouvert la voie avec une hausse de 0,4 %, tandis que le secteur technologique .SPLRCT a enregistré un gain de 0,2 %. Dans le secteur technologique, la bonne tenue de l’indice des semi-conducteurs du PHLX .SOX a compensé la baisse de 2 % de l’indice des logiciels et services du S&P 500 .SPLRCIS .

À l’inverse, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a été le plus à la traîne, terminant en baisse de 1,3 %. Le plus gros perdant de ce secteur a été Lululemon Athletica LULU.O , qui a chuté de 17,4 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis huit ans. La dernière révision à la baisse des prévisions annuelles du fabricant de vêtements de sport a fait craindre une restructuration de longue haleine sous la direction de la nouvelle directeur général, Heidi O’Neill.

Toujours dans le secteur de la consommation, Tesla

TSLA.O a chuté de 5,9 % après que l’Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête visant à déterminer si le constructeur de véhicules électriques avait correctement certifié son robot-taxi autonome « Cybercab ».

Sur la semaine, l’ .SPX du S&P 500 a progressé de 0,09 %, l’ .IXIC du Nasdaq Composite a augmenté de 0,4 % et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,27 %. L’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a progressé de 0,11 % sur la semaine.

Voici un ENQUÊTE des cours de clôture:

(Sinéad Carew)

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