Les indices de Wall Street stagnent ; le président de la Fed, Jerome Powell, évoque les défis à relever

Indices: Dow en hausse de 0,06%, S&P 500 en baisse de 0,2%, Nasdaq en baisse de 0,4%

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

AutoZone chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, faisant une pause après un rallye axé sur la technologie, alors que les investisseurs digéraient les commentaires de divers responsables de la Réserve fédérale , y compris le président Jerome Powell.

Jerome Powell a réitéré que la Fed est confrontée à la tâche délicate de trouver un équilibre entre les préoccupations en matière d'inflation et les signes de faiblesse du marché du travail. Ses commentaires pourraient être cruciaux pour façonner les attentes à un moment où les actions ont été propulsées par la réduction des taux la semaine dernière.

Les investisseurs espèrent que de nouvelles réductions viendront soutenir le rallye qui a permis à Wall Street d'atteindre de nouveaux sommets en septembre, défiant ainsi les tendances historiques.

Mais la voie à suivre pour de nouvelles réductions reste floue. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dans une interview accordée à CNBC, a préconisé un peu de prudence pour éviter de relancer l'inflation.

Par ailleurs, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, a déclaré que la banque pourrait être amenée à accélérer le rythme des réductions si les entreprises commencent à licencier.

"Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed agisse de manière plus agressive que ce que les autorités ont indiqué avec les graphiques à points", a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

"L'écart entre les orientations officielles et les prix du marché souligne l'incertitude qui entoure la politique monétaire dans les années à venir et met en évidence le risque de volatilité si l'un des deux camps s'avère erroné."

A 12h42, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 29,21 points, soit 0,06%, à 46 410,75, le S&P 500 .SPX a perdu 13,76 points, soit 0,21%, à 6 679,99 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 83,19 points, soit 0,36%, à 22 705,79.

Les gains de Boeing BA.N et des banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N ont permis au Dow Jones d'atteindre un record intrajournalier.

Boeing a gagné 2,1% après avoir obtenu une commande d'Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les négociations pour une commande chinoise sont en cours.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a atteint un niveau record et était en dernière position en hausse de 0,1%, tandis que les sociétés énergétiques .SPNY ont augmenté de 2,4%. Les gains ont aidé le S&P 500, qui a atteint un record intrajournalier avant d'abandonner ses gains.

Les pertes de Nvidia NVDA.O , qui a glissé de 2,2% après avoir atteint un record lors de la session précédente, et d'Amazon.com AMZN.O , qui a plongé de 2,1%, ont pesé sur le Nasdaq. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont baissé de 0,7% sur le S&P 500.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont baissé de 0,8%, AutoZone AZO.N étant le plus à la traîne, avec une baisse de 2,1%, après que son bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations.

Le PMI manufacturier flash de S&P Global a chuté à 52 en septembre, contre 53 en août.

Au cours des 40 dernières années, le S&P 500 a généré un rendement médian de 15 % sur 12 mois lorsque la Fed a recommencé à réduire ses taux dans un contexte de croissance économique continue.

Cependant, l'incertitude autour de la politique de l'administration Trump continue de poser des risques. Kenvue

KVUE.N , le fabricant de l'analgésique populaire Tylenol, a augmenté de 3,6 % mais ne s'est pas encore complètement remis d'un plongeon de 7,5 % lundi lorsque le président américain a lié l'autisme à l'utilisation des vaccins pour enfants et à la prise de Tylenol par les femmes lorsqu'elles sont enceintes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,58 contre 1 sur le NYSE et de 1,25 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 142 nouveaux records et 38 nouveaux records à la baisse.