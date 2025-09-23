 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hong Kong ferme les écoles et annule les vols à l'approche du super typhon Ragasa
information fournie par AFP 23/09/2025 à 16:26

Des vagues s'écrasent sur la promenade d'un quartier résidentiel à l'approche du super typhon Ragasa à Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )

Des vagues s'écrasent sur la promenade d'un quartier résidentiel à l'approche du super typhon Ragasa à Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )

Hong Kong et plusieurs régions du sud de la Chine se sont figés mardi, fermant les écoles et annulant les vols à l'approche du super typhon Ragasa, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région.

Selon l'observatoire météorologique de Hong Kong, Ragasa générait des vents d'une vitesse maximale de 205 km/h en son centre alors qu'il traversait la mer de Chine méridionale mardi en direction de l'ouest.

Il a émis comme prévu son troisième niveau d'alerte au typhon le plus élevé ("T8") mardi à 14H20 (06H20 GMT), heure à laquelle les commerces devaient fermer et les services de transport être réduits voire interrompus.

A Hong Kong, les cours sont suspendus mardi et mercredi dans les écoles.

La Bourse de Hong Kong a elle modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il "surveillait de près" la situation.

Un homme passe devant des sacs de sable destinés à retenir les eaux de crue, alors que le super typhon Ragasa approche de Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Un homme passe devant des sacs de sable destinés à retenir les eaux de crue, alors que le super typhon Ragasa approche de Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Selon l'aéroport de Hong Kong, aucun vol n'était prévu au décollage après 12H00 (04H00GMT).

- Rayons de supermarchés vides -

"Le temps devrait commencer à se détériorer rapidement plus tard dans la journée, avec des vents qui se renforceront vite", a indiqué l'observatoire, ajoutant que la "poussée de tempête significative" pourrait faire monter le niveau de l'eau jusqu'à quatre mètres mercredi matin.

Des habitants achètent des provisions dans un supermarché de Shenzhen, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, le 22 septembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Des habitants achètent des provisions dans un supermarché de Shenzhen, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, le 22 septembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Selon un journaliste de l'AFP, des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattaient sur la promenade en bord de mer à Hong Kong à la tombée de la nuit.

Les habitants - 7,5 millions à Hong Kong - se sont précipités pour faire des provisions avant l'arrivée de Ragasa, vidant les rayons des supermarchés.

Terence Choi, un habitant du quartier de Heng Fa Chuen, a raconté avoir stocké deux jours de provisions chez lui, rappelant que son lotissement avait été privé d'eau potable et d'électricité lors d'un précédent super typhon.

"Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet", a déclaré l'ingénieur de 59 ans.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

Des barricades et des passerelles surélevées ont été installées.

Yang Lee-o, une septuagénaire qui réside depuis 40 ans à Lei Yue Mun, à l'est de l'île de Hong Kong, a raconté à l'AFP que, lors d'un précédent super typhon, l'eau était montée jusqu'à ses cuisses.

- Le sud de la Chine touché -

Ragasa a déjà touché le nord des Philippines et Taïwan lundi avec son cortège de fortes pluies et de vents violents, forçant des centaines de familles à évacuer.

Une femme s'est réfugiée sur le toit de sa maison après la rupture d'un barrage et un glissement de terrain à Taïwan, le 23 septembre 2025 ( AFP / STR )

Une femme s'est réfugiée sur le toit de sa maison après la rupture d'un barrage et un glissement de terrain à Taïwan, le 23 septembre 2025 ( AFP / STR )

Ragasa, qui tire son nom du mot philippin signifiant "mouvement rapide", sera au plus près de Hong Kong et de Macao mercredi matin, selon les services météorologiques chinois.

Dans une rue du quartier de la gare de Zhuhai (côte sud de la Chine), les commerçants protégeaient mardi après-midi les devantures des magasins en prévision de la tempête.

Carte montrant la trajectoire prévue du typhon Ragasa à proximité du sud de la Chine très peuplé, selon les données du JTWC ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Carte montrant la trajectoire prévue du typhon Ragasa à proximité du sud de la Chine très peuplé, selon les données du JTWC ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

"Ce typhon est assez puissant. Nous mettons du scotch sur les vitrines pour éviter qu'elles ne se brisent et que le verre ne se retrouve partout", a expliqué Hong Wei, 28 ans, à l'AFP.

"Nous faisons de notre mieux pour éviter certains problèmes mais je suis inquiet", a-t-elle ajouté.

À proximité, les employés d'une boutique de thé empilaient les meubles de terrasse à l'intérieur, tandis que d'autres commerces avaient fermé tôt en prévision de la tempête.

Cependant, de nombreux habitants de cette région sujette aux typhons raconté à l'AFP être "habitué à cela".

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

  • Vue aérienne de la déforestation dans le Cerrado, le 25 septembre 2023 dans l'Etat de Bahia, au Brésil ( AFP / Florence GOISNARD )
    Loi contre la déforestation: Bruxelles veut un nouveau report
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:48 

    Au grand dam des organisations environnementales, la Commission européenne a proposé mardi de reporter d'un an supplémentaire, de fin 2025 à fin 2026, l'entrée en vigueur de sa loi contre la déforestation, que les Etats-Unis, le Brésil ou l'Indonésie ne cessent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank