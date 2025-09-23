Hong Kong ferme les écoles et annule les vols à l'approche du super typhon Ragasa

Des vagues s'écrasent sur la promenade d'un quartier résidentiel à l'approche du super typhon Ragasa à Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )

Hong Kong et plusieurs régions du sud de la Chine se sont figés mardi, fermant les écoles et annulant les vols à l'approche du super typhon Ragasa, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région.

Selon l'observatoire météorologique de Hong Kong, Ragasa générait des vents d'une vitesse maximale de 205 km/h en son centre alors qu'il traversait la mer de Chine méridionale mardi en direction de l'ouest.

Il a émis comme prévu son troisième niveau d'alerte au typhon le plus élevé ("T8") mardi à 14H20 (06H20 GMT), heure à laquelle les commerces devaient fermer et les services de transport être réduits voire interrompus.

A Hong Kong, les cours sont suspendus mardi et mercredi dans les écoles.

La Bourse de Hong Kong a elle modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il "surveillait de près" la situation.

Un homme passe devant des sacs de sable destinés à retenir les eaux de crue, alors que le super typhon Ragasa approche de Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Selon l'aéroport de Hong Kong, aucun vol n'était prévu au décollage après 12H00 (04H00GMT).

- Rayons de supermarchés vides -

"Le temps devrait commencer à se détériorer rapidement plus tard dans la journée, avec des vents qui se renforceront vite", a indiqué l'observatoire, ajoutant que la "poussée de tempête significative" pourrait faire monter le niveau de l'eau jusqu'à quatre mètres mercredi matin.

Des habitants achètent des provisions dans un supermarché de Shenzhen, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, le 22 septembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Selon un journaliste de l'AFP, des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattaient sur la promenade en bord de mer à Hong Kong à la tombée de la nuit.

Les habitants - 7,5 millions à Hong Kong - se sont précipités pour faire des provisions avant l'arrivée de Ragasa, vidant les rayons des supermarchés.

Terence Choi, un habitant du quartier de Heng Fa Chuen, a raconté avoir stocké deux jours de provisions chez lui, rappelant que son lotissement avait été privé d'eau potable et d'électricité lors d'un précédent super typhon.

"Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet", a déclaré l'ingénieur de 59 ans.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

Des barricades et des passerelles surélevées ont été installées.

Yang Lee-o, une septuagénaire qui réside depuis 40 ans à Lei Yue Mun, à l'est de l'île de Hong Kong, a raconté à l'AFP que, lors d'un précédent super typhon, l'eau était montée jusqu'à ses cuisses.

- Le sud de la Chine touché -

Ragasa a déjà touché le nord des Philippines et Taïwan lundi avec son cortège de fortes pluies et de vents violents, forçant des centaines de familles à évacuer.

Une femme s'est réfugiée sur le toit de sa maison après la rupture d'un barrage et un glissement de terrain à Taïwan, le 23 septembre 2025 ( AFP / STR )

Ragasa, qui tire son nom du mot philippin signifiant "mouvement rapide", sera au plus près de Hong Kong et de Macao mercredi matin, selon les services météorologiques chinois.

Dans une rue du quartier de la gare de Zhuhai (côte sud de la Chine), les commerçants protégeaient mardi après-midi les devantures des magasins en prévision de la tempête.

Carte montrant la trajectoire prévue du typhon Ragasa à proximité du sud de la Chine très peuplé, selon les données du JTWC ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

"Ce typhon est assez puissant. Nous mettons du scotch sur les vitrines pour éviter qu'elles ne se brisent et que le verre ne se retrouve partout", a expliqué Hong Wei, 28 ans, à l'AFP.

"Nous faisons de notre mieux pour éviter certains problèmes mais je suis inquiet", a-t-elle ajouté.

À proximité, les employés d'une boutique de thé empilaient les meubles de terrasse à l'intérieur, tandis que d'autres commerces avaient fermé tôt en prévision de la tempête.

Cependant, de nombreux habitants de cette région sujette aux typhons raconté à l'AFP être "habitué à cela".

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.