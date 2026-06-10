Les indices de Wall Street reculent de plus de 1%, pénalisés par le secteur technologique et les craintes d'un conflit avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les marchés clôturent en baisse, l'action Oracle recule après la clôture)

* Les données sur les prix à la consommation de mai sont globalement conformes aux estimations

* Super Micro Computer recule après avoir annoncé un plan de levée de fonds de 7 milliards de dollars

* Les actions du secteur du transport routier en baisse après le lancement par Amazon d'une offre de fret LTL

* Indices: le Dow Jones recule de 1,9%; le S&P 500 de 1,6%; le Nasdaq de 2%

par Caroline Valetkevitch et Joel Jose

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse de plus de 1% mercredi, les actions des fabricants de puces électroniques prolongeant leurs récentes baisses et les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran venant aggraver l'incertitude des investisseurs. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient à nouveau l'Iran si aucun accord de paix n'était conclu. Cette menace fait suite à l'un des échanges d'hostilités les plus importants de ces deux derniers mois dans le conflit au Moyen-Orient. Un indice des semi-conducteurs .SOX a chuté de 3,6%, Nvidia

NVDA.O et Broadcom AVGO.O figurant parmi les principaux freins à la progression du S&P 500. Les investisseurs s'inquiètent des valorisations élevées de ce secteur. Le secteur technologique du S&P 500 .SPRLCT a clôturé en baisse de 11% par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin, confirmant une correction.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , baromètre de la peur à Wall Street,a amplifié ses gains récents.

Les investisseurs continuaient de prendre quelques bénéfices dans le secteur technologique, a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

De plus, les investisseurs « anticipent désormais une hausse des taux d'intérêt » à la suite des dernières données économiques et s'inquiètent également de la guerre, a-t-il ajouté.

« Ce conflit pourrait bien se prolonger jusqu'au milieu ou à la fin de l'été », a-t-il déclaré. Aggravant la tendance baissière, les actions des sociétés de transport routier XPO XPO.N , J.B. Hunt JBHT.O et Old Dominion ODFL.O ont chuté après qu’Amazon AMZN.O a annoncé l’extension de ses services de fret en chargement partiel aux États-Unis. Le secteur industriel .SPLRCI a chuté de 3,4%, menant la baisse des secteurs. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 953,33 points, soit 1,87%, pour s'établir à 49 918,78, le S&P 500

.SPX a perdu 119,66 points, soit 1,62%, à 7 266,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 509,32 points, soit 1,98%, à 25 169,50. La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de juin. Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Le rapport sur l'emploi américain publié vendredi s'est révélé meilleur que prévu. Mercredi, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 4,2% sur les 12 mois jusqu'en mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, selon les données publiées , le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

Le rythme de la hausse était toutefois conforme aux prévisions, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. Après la clôture, l'action Oracle ORCL.N reculait d'environ 1% à la suite de la publication de ses résultats . Au cours de la séance régulière, le titre Super Micro Computer

SMCI.O a chutéde 28% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées aux actions afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs d'IA. La rotation hors des actions technologiques en forte hausse a profité à d'autres secteurs du marché qui avaient pris du retard cette année, notamment la santé, l'immobilier et les biens de consommation courante. L'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O vendredi, d'une valeur de 1 750 milliards de dollars et visant une levée de fonds record de 75 milliards de dollars, pourrait également peser sur les actions américaines alors que les inquiétudes grandissent quant à un optimisme excessif dans le secteur technologique. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,87 pour 1. On a enregistré 179 nouveaux plus hauts et 138 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 772 titres ont progressé et 3 129 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,77 pour 1. Le S&P 500 a affiché 22 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 139 nouveaux plus hauts et 141 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 20,7 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,6 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.