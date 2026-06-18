Les indices de Wall Street progressent, portés par le secteur des semi-conducteurs et la baisse des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à la clôture de l'après-midi)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,27 %, S&P 500 +1,01 %, Nasdaq +1,55 %

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les indices boursiers américains ont rebondi jeudi , les valeurs du secteur des semi-conducteurs menant la hausse, l’optimisme suscité par un accord de paix au Moyen-Orient ayant contribué à apaiser les craintes inflationnistes, même si les investisseurs continuaient d’anticiper des hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a nettement surperformé le reste du marché, les actions d’Intel INTC.O ayant bondi à un niveau record. Le président américain Donald Trump a déclaré que le fabricant d’iPhone Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis. Les cours du pétroleont chuté à leur plus bas niveau depuis début mars après la signature par les États-Unis et l’Iran d’un accord provisoire prolongeant le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif. Les trois principaux indices de Wall Street avaient tous chuté lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant la probabilité de hausses des taux de la Fed , après que le nouveau président de la banque centrale, Kevin Warsh, eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres décideurs politiques eurent laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt à venir. « Trois facteurs sont à l’origine du rebond d’aujourd’hui: l’engouement persistant pour le secteur des semi-conducteurs, la baisse continue des cours du pétrole et la réévaluation de la réunion de la Fed d’hier », a déclaré Eric Johnston, stratège en chef pour les actions et la macroéconomie chez Cantor à New York.

Selon M. Johnston, les investisseurs évaluaient encore l’impact des déclarations de M. Warsh, qui a laissé entendre que la Fed donnerait moins d’indications sur ses futures orientations de politique monétaire, tout en mettant l’accent sur la stabilité des prix. Il a ajouté: « La conclusion aujourd’hui est que la Fed jouit d’une plus grande crédibilité en matière d’inflation. »

À 14 h 17, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 139,91 points, soit 0,27 %, à 51 632,46, le S&P 500 .SPX gagnait 75,04 points, soit 1,01 %, à 7 495,29 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 403,52 points, soit 1,55 %, à 26 425,17.

Mais alors que les actions remontaient, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a constaté que certains investisseurs doutaient que l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran débouche sur un accord durable. Cette prudence s’est en partie reflétée dans les anticipations des traders, qui estimaient à 50 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base dès septembre et à 17 % celle d’une hausse de 50 points de base, selon l’outil d’ FedWatch du CME Group.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé. L’ .SPLRCT du secteur technologique a mené la hausse avec un gain de 2,5 %, suivi par celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , en hausse de 1,6 %. Les valeurs de consommation ont été soutenues par le secteur du voyage, la baisse des cours du pétrole ayant favorisé la remontée des titres des compagnies de croisière et des compagnies aériennes.

L’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a progressé de 1,6 %.

Côté données, les chiffres du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage avait baissé la semaine dernière, le nombre de licenciements restant faible. Au niveau des valeurs individuelles, l’action Accenture ACN.N a chuté de plus de 18 % après que la société a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Ses concurrents Cognizant Technology Solutions CTSH.O , Gartner IT.N et IBM IBM.N ont suivi le mouvement, enregistrant des baisses comprises entre près de 4 % et plus de8%. Le secteur des logiciels et services du S&P 500

.SPLRCIS a finalement clôturé en baisse de 0,6 % après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis plus de deux mois. Parmi les autres titres en vue, Kroger KR.N a chuté de 8 % après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées. Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk ,ont reculé de 6 % à environ 180 dollars, enregistrant ainsi leur deuxième journée consécutive de baisse, tout en restant toutefois au-dessus du prix de 135 dollars fixé lors de leur introduction en bourse vendredi dernier.

Ce jeudi marque également l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, un phénomène également appelé « triple witching », susceptible d’augmenter le volume des échanges et d’accentuer la volatilité. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,71 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 231 nouveaux plus-hauts et 163 nouveaux plus-bas. Sur le Nasdaq, 2 879 titres ont progressé et 1 843 ont reculé, les titres en hausse étant 1,56 fois plus nombreux que ceux en baisse. Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 26 nouveaux plus bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 102 nouveaux plus hauts et 123 nouveaux plus bas.