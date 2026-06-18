Moderna obtient un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager

Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a recommandé à l'unanimité l'approbation du vaccin antigrippal à ARN messager de Moderna, baptisé mFlusiva, pour les adultes de 50 ans et plus. Les neuf experts réunis ont estimé que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur ses risques, renforçant ainsi les chances de voir arriver sur le marché américain le premier vaccin saisonnier contre la grippe reposant sur cette technologie. La décision finale de la FDA est attendue d'ici au 5 août. L'annonce fait progresser le titre de plus de 2,5% en séance.

Moderna a présenté des données montrant que son vaccin offre de meilleures performances que les vaccins antigrippaux standards chez les personnes âgées de 50 à 64 ans. Le laboratoire a également mis en avant une forte réponse immunitaire chez les plus de 65 ans par rapport à un vaccin à forte dose. Les experts ont souligné que la technologie de l'ARN messager permet une fabrication plus rapide, ce qui pourrait améliorer l'adéquation entre les vaccins et les souches de grippe effectivement en circulation chaque saison.

Cette décision représente un enjeu stratégique pour Moderna, qui cherche à démontrer le potentiel durable de sa plateforme ARN messager au-delà du Covid-19. Le groupe vise une autorisation classique pour les 50-64 ans et une approbation accélérée pour les plus de 65 ans, avec l'engagement de fournir des données complémentaires après commercialisation. En cas d'autorisation, mFlusiva entrera en concurrence avec les vaccins de Sanofi, GSK, CSL Seqirus et AstraZeneca, tandis que certains analystes estiment que les ventes américaines du vaccin antigrippal de Moderna et de son futur vaccin combiné grippe-Covid pourraient atteindre 750 millions de dollars d'ici 2030.