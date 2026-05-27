Les indices de Wall Street clôturent à des niveaux records, le rebond lié à l'IA marque une pause

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* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,36 %, S&P +0,02 %, Nasdaq +0,07 %

* GlobalFoundries en baisse après l'annonce de la vente de parts de Mubadala

* Les prévisions de dépenses de JPMorgan pèsent sur les valeurs bancaires

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Saeed Azhar, Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

La hausse des valeurs de la santé et de la consommation a propulsé mercredi l'indice Dow Jones Industrial Average à un niveau record à la clôture, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables,les investisseurs marquant une pause dans la reprise tirée par l'IA tout en suivant avec prudenceles pourparlers de paix au Moyen-Orient.

Des gains minimes ont suffi à propulser l'indice S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux de clôture records pour la deuxième journée consécutive.

Les valeurs bancaires ont reculé, les actions de JPMorgan Chase JPM.N ayant chuté de 2,4 % après que le directeur général Jamie Dimon eut averti que les dépenses de cette année pourraient dépasser de 1 milliard de dollars les estimations.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec l'Iran en vue d'un accord. Le président Donald Trump a toutefois indiqué que les États-Unis et l'Iran avaient encore des questions à résoudre, et l'agence de presse iranienne Fars News a confirmé que des points restaient en suspens.

Le Dow, qui a également atteint des records de clôture vendredi et jeudi, a été soutenu par une rotation vers les valeurs de la santé et de la consommation. L'action Procter & Gamble PG.N a progressé de 3,2 %. UnitedHealth UNH.N a grimpé de 1,9 %.

Un recul des valeurs des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 182,60 points, soit 0,36 %, à 50 644,28, le S&P 500 .SPX a gagné 1,24 point, soit 0,02 %, à 7 520,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 18,55 points, soit 0,07 %, à 26 674,74.

« Après une telle envolée des marchés, je ne suis pas surpris qu'il y ait une petite pause », a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital Management Group.

« Il y a beaucoup d'éléments positifs à prendre en compte en ce moment. Même si les valeurs les plus performantes sont vraiment tirées par la technologie, l'IA et les thèmes liés à l'IA, je ne négligerais pas le fait que l'ensemble du marché participe également à cette tendance. »

Parmi les sous-indices, celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a mené la hausse, avec une progression de 1,9 %.

Dans le même temps, l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY reculait de 1,5 %, suivant la baisse des cours du pétrole qui a atteint jusqu'à 5 %. Les actions technologiques .SPLRCT ont chuté après avoir atteint un plus haut historique mardi.

Les valeurs des semi-conducteurs ont reculé après une forte remontée. Intel INTC.O a perdu 1,4 % et Marvell Technology

MRVL.O a chuté de 4,6 %, tandis que Qualcomm .QCOM a reculé de 6 % après avoir enregistré de nets gains mardi.

Le géant des puces Nvidia NVDA.O a reculé de 1 % etl'indicePhiladelphia SE Semiconductor .SOX a perdu 1,4 % après avoir atteint un record mardi.

« Le leadership technologique reste difficile à ignorer, le secteur continuant de atteindre de nouveaux sommets tant en termes absolus que relatifs par rapport au marché dans son ensemble », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Cela dit, des conditions de momentum de plus en plus tendues et un positionnement élevé soulèvent des questions quant à la durabilité à court terme de cette progression. »

Zscaler ZS.O a chuté de 31,5 % après que la société de sécurité cloud a publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Parmi les autres titres en mouvement, GlobalFoundries

GFS.O a chuté de 9,8 % après que Bloomberg News a rapporté que l'actionnaire majoritaire Mubadala Investment Company cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondi de 9,7 % après avoir annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux attentes, tandis qu'Abercrombie & Fitch ANF.N a progressé après avoir publié un bénéfice trimestriel solide .

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, attendues jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,13 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 453 nouveaux plus hauts et 99 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 420 titres ont progressé et 2 498 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,03 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 169 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 18,81 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,78 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.