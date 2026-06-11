Les indices de Wall Street bondissent ; Trump annonce l'annulation des frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour: clôture, volume, citation supplémentaire, autres détails)

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs remontent après les baisses de mercredi

* Tous les regards tournés vers l'entrée en Bourse de SpaceX vendredi

* Indices: Dow en hausse de 1,9%; S&P 500 en hausse de 1,8%; Nasdaq en hausse de 2,5%

par Caroline Valetkevitch et Joel Jose

Les actions américaines ont terminé en forte hausse jeudi, les indices prolongeant leurs gains après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran, et à la veille de l'entrée en Bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk.

Les trois principaux indices ont enregistré leurs plus fortes hausses quotidiennes en pourcentage depuis le 8 avril, date à laquelle les États-Unis et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu temporaire.

Les commentaires de Trump sont intervenus quelques heures avant les frappes attendues. Trump a ensuite déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les États-Unis et l'Iran pourraient signer un accord de paix dès ce week-end, qui permettrait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les actions ont poursuivileur rebond après la chute de la séance précédente grâce à cette nouvelle. Les actions des fabricants de puces électroniques ont rebondi et ont donné au S&P 500 son plus fort élan, l'indice PHLX Semiconductor .SOX progressant de 7,9%, soit sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis avril 2025.

“Nos indicateurs techniques semblent indiquer une situation de survente relative”, a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas. “Tout comme nous étions montés trop haut, trop vite, nous sommes redescendus trop bas, trop vite.” L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 929,97 points, soit 1,86%, pour atteindre 50.848,75 points, le S&P 500

.SPX a gagné 127,31 points, soit 1,75%, à 7.394,30 points et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 640,16 points, soit 2,54%, à 25.809,66 points.

Le S&P 500 a reculé depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin,le conflit au Moyen-Orient attisant les pressions inflationnistes. Mercredi, l'indice technologique S&P 500

.SPRLCT a confirmé une correction.

Vendredi, tous les regards seront tournés vers les actions de SpaceX SPCX.O , qui devraient faire leur entrée au Nasdaq. Jeudi, SpaceX a fixé le prix de son introduction en Bourse, la plus importante jamais réalisée aux États-Unis , à 135 dollars par action, faisant du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux de Musk l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

L'introduction en Bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions. Elle a valorisé l'entreprise à 1.770 milliards de dollars, un record pour une introduction en Bourse.

“Le prix de l’action est la première étape, mais la façon dont le marché digère la nouvelle est la deuxième, et cela, pour moi, est vraiment, vraiment important”, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

“Le plus important pour les investisseurs est de bien cerner l’horizon temporel de leur investissement.”

Parmi les valeurs en baisse ce jour-là, l'action Oracle

ORCL.N a plongé de 8,5% après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street.

Alimentant les craintes inflationnistes, les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en mai, entraînant la plus forte hausse annuelle depuis plus de trois ans.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, les investisseurs tablant sur au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,74 pour 1. On a enregistré 247 nouveaux plus hauts et 134 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 3.587 titres ont progressé et 1.304 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 2,75 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 167 nouveaux plus hauts et 144 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 21,41 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,7 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.