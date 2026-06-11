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Les indices de Wall Street bondissent ; Trump annonce l'annulation des frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les valeurs technologiques remontent après les baisses de mercredi

* Entrée en bourse de SpaceX prévue vendredi

(Dernières nouvelles avant la clôture) par Caroline Valetkevitch et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en forte hausse jeudi, les actions prolongeant leurs gains après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran, et à la veille de l'entrée en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk.

Quelques heures avant les frappes attendues, Trump a déclaré sur Truth Social que les négociations avec Téhéran avaient atteint les plus hauts échelons du pouvoir iranien et avaient été approuvées par une large coalition de puissances régionales.

Les cours du pétrole ont fortement chuté, tandis que les actions ont poursuivi leur rebond après la vague de ventes de la séance précédente. Mercredi,les principauxindices de Wall Streetavaient chuté de plus de 1 % et l'indice technologique S&P 500 .SPRLCT avait confirmé une correction.

"Nos indicateurs techniques semblent indiquer une situation de survente relative", a déclaréRobert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas. "Tout comme nous étions montés trop haut, trop vite, nous sommes descendus trop bas, trop vite."

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 126,86 points, soit 1,75 %, pour terminer à 7 393,85 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 637,78 points, soit 2,53 %, à 25 801,47. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 928,72 points, soit 1,84 %, pour atteindre 50 847,50 points. Jeudi, SpaceX SPCX.O a fixé le prix de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis à 135 dollars par action, faisant du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux de Musk l'une des entreprises les plus valorisées au monde. L'introduction en bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions. Elle a valorisé l'entreprise à 1 770 milliards de dollars, un record pour une introduction en bourse.

Les actions de SpaceX devraient commencer à être négociées vendredi. Le S&P 500 a reculé depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin. Le conflit au Moyen-Orient a attisé les pressions inflationnistes. Pourtant, les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street.

Alimentant les craintes inflationnistes, les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en mai, entraînant la plus forte hausse annuelle depuis plus de trois ans.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, les investisseurs tablant sur au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 848,75 Pts Index Ex +1,86%
NASDAQ Composite
25 809,66 Pts Index Ex +2,54%
ORACLE
184,000 USD NYSE -9,60%
S&P 500 INDEX
7 394,30 Pts CBOE +1,75%
SPACEX
0,0000 USD NASDAQ 0,00%
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