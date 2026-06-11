Les indices de Wall Street bondissent après l'annonce par Trump de l'annulation des frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour de l'après-midi)

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les valeurs technologiques remontent après les baisses de mercredi

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,4%, S&P 500 +1,1%, Nasdaq +1,4%

par Caroline Valetkevitch et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street ont fortement progressé jeudi après-midi, prolongeant leurs gains après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran.

Trump a déclaré que les négociations avec Téhéran avaient atteint les plus hauts échelons du pouvoir iranien et avaient été approuvées par une large coalition de puissances régionales. Les commentaires de Trump sur Truth Social sont intervenus quelques heures avant le moment prévu pour les frappes. Les cours du pétrole ont fortement chuté à l'annonce de cette nouvelle.

En début de séance, les actions étaient déjà en hausse, rebondissant après la vague de ventes de la séance précédente qui avait fait chuter les principauxindices de Wall Streetde plus de 1%. Les valeurs technologiques, mesurées par l'indice S&P 500 Technology Index .SPRLCT , ont clôturé en baisse de 11% par rapport au plus haut historique atteint le 2 juin, confirmant une correction. "Nos indicateurs techniques semblent indiquer une situation de survente relative", a déclaréRobert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas.

"Tout comme nous étions montés trop haut, trop vite, nous sommes redescendus trop bas, trop vite."

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 698,00 points, soit 1,40%, pour atteindre 50.617,83, le S&P 500 .SPX a gagné 77,92 points, soit 1,07%, à 7.344,91 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 349,73 points, soit 1,40%, à 25.521,18.

Le S&P 500 a reculé depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin, les investisseurs étant préoccupés par les valorisations élevées des valeurs technologiques et le resserrement de la politique monétaire. Le conflit au Moyen-Orient a attisé les pressions inflationnistes.

Pourtant, l'action Oracle ORCL.N a plongé de 11,2% après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street. L'entrée en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont la valorisation devrait s'élever à 1 750 milliards de dollars, est prévue vendredi.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,62 pour 1. On a dénombré 170 nouveaux plus hauts et 113 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 3.366 titres ont progressé et 1.358 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 2,48 pour 1.