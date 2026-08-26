Les indices clôturent pratiquement inchangés après la publication de chiffres d'inflation élevés, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice PCE de juillet progresse de 3,7 %, dépassant les 3,6 % prévus

* Tous les regards sont tournés vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d'IA

* Intuit recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé mercredi pratiquement stables ou en légère baisse après la publication d’un chiffre de l’inflation américaine plus élevé que prévu, tandis que de nombreux investisseurs sont restés sur la touche dans l’attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l’IA, attendus plus tard dans la journée.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l'inflation annuelle aux États-Unis avait augmenté de 3,7 % sur les douze mois clos en juillet, soit un peu plus que prévu. D'autresdonnées ont montré que l'économie avait progressé de 1,5 % au deuxième trimestre.

Ces derniers chiffres ont ajouté une nouvelle complication aux perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, renforçant ainsi l’importance des prochaines données économiques. Les investisseurs se concentreront tout particulièrement sur le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh.

« Cela n’a pas suffi à faire pencher la balance en vue de la réunion de septembre, mais si les données suivantes vont dans le même sens, la Fed pourrait se sentir davantage poussée à sortir de sa réserve », a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

La prochaine réunion prévue de la banque centraleaura lieu en septembre, ce qui place la décision de politique monétaire au centre de l’attention pendant un mois historiquement faible pour les actions. Les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt lors de cette réunion s’établissent à 38,1 %, selon l’outil CME FedWatch.

«Il n'y a pas de crise; il s'agit davantage des anticipations ou des indications que nous allons recevoir de la Fed et de ce que le Trésor tente de faire. Cela alimente une certaine incertitude et, fondamentalement, accroît la prime de risque », a déclaré Greg Tuorto, responsable des investissements dans les petites et moyennes capitalisations américaines chez Goldman Sachs Asset Management.

« Mais d’un autre côté, du côté positif, l’environnement économique sous-jacent est vraiment bon. Les résultats des sociétés que nous détenons et de certaines grandes capitalisations sont exceptionnels », a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 0,99 point, soit 0,01%, pour clôturer à 7.676,29 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 15,12 points, soit 0,06%, à 26.136,18. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 113,52 points, soit 0,21%, pour s'établir à 53.463,88.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS NVIDIA POUR SON BILAN SUR L’IA

L'action Nvidia NVDA.O était en baisse à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels, très attendus . Sile géant des puces électroniques ne présente pas un rapport exceptionnel, celapourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l'IA.

Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O ont progressé de , dans l'attente des résultats du deuxième trimestre, qui seront publiés après la clôture.

Sur le S&P 500, les valeurs du secteur de la santé .SPHXC ont été les plus à la traîne.

Moderna MRNA.O a fortement chuté, après avoir enregistré de solides gains mardi, bien que le titre soit resté bien au-dessus des niveaux atteints avant que la société ne divulgue, la semaine dernière, les données d’un essai clinique de phase avancée sur un vaccin contre le cancer, aux côtés de Merck

MRK.N .

Meta META.O a progressé et a mené la hausse parmi les méga-capitalisations après avoir accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de répondre aux plaintes des États américains concernant les risques pour les enfants. Apple AAPL.O a progressé.

L'action d’Intuit INTU.O a chuté après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

J.M. Smucker SJM.N a progressé après que le fabricant du café Folgers a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires annuel moins importante que prévu. Par ailleurs, un rapport, citant le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens, a indiqué que Téhéran et Oman étaient parvenus à des accords concernant leur partage du détroit d’Ormuz et de ses recettes.

Les inquiétudes liées à la persistance de prix élevés du pétrole , à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu’ils aient reculé après l’annonce de mesures de soutien par le département du Trésor.