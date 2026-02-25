Les indices américains continuent de grimper avant Nvidia
Une Union pas si unie
Hier dans la soirée, les investisseurs se sont concentrés sur le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump devant le Congrès. Lors de cet événement annuel majeur, le président des Etats-Unis en a profité pour vanter le travail de son administration estimant, en résumé, qu'actuellement les Etats-Unis connaissaient un "âge d'or". S'il se gargarise de ses "réussites", selon une nouvelle estimation dévoilée le 20 février, le PIB du quatrième trimestre américain n'aurait progressé que de 1,4%, contre 4,4% sur les trois mois précédents, soit un très net ralentissement. Autre fait : l'indice des prix à la consommation des ménages, dévoilé le même jour, a fait état d'une hausse de 0,4% en décembre, contre 0,2% en novembre. La hausse des prix n'est donc pas encore maîtrisée outre-Atlantique.
Enfin, selon une étude du Washington Post-ABC News-Ipsos, cité par le quotidien Le Monde du jour, 60% des Américains désapprouvent l'action de Donald Trump. Ce taux monte à 65% en matière de lutte contre l'inflation, à 64% en ce qui concerne les droits de douane et à 62% dans les relations avec les pays étrangers.
Toujours dans ce discours, le président des Etats-Unis, n'a pas parlé de l'Europe ni de la Chine et a indiqué avoir une préférence pour la solution diplomatique au sujet des tensions avec l'Iran. Il également étonnamment très peu parlé du revers subi face à la Cour suprême qui a annulé une grande partie de ses droits de douane.
Nvidia très attendu, comme toujours
L'autre grand sujet du jour outre-Atlantique est la publication des résultats du quatrième trimestre et annuels de la société Nvidia. Cette dernière, qui se présente comme le leader mondial de l'IA et de l'informatique accélérée est la plus importante capitalisation boursière mondiale à 4 760 milliards de dollars, devant Apple à environ 4 002 milliards de dollars.
Les comptes ainsi que les commentaires de Jensen Huang, cofondateur et président-directeur général du groupe, seront particulièrement scrutés dans un double contexte où une crainte de bulle autour de l'IA est redoutée, mais aussi où les inquiétudes sont de plus en plus nombreuses sur le coté disruptif de cette technologie. Très récemment, le secteur bancaire et celui du capital-investissement, ainsi que celui des logiciels en ont fait les frais.
Dans le reste de l'actualité des valeurs
Lucid Group perd 3,07%, le groupe dédié aux véhicules électriques a annoncé avoir livré 5 345 voitures au quatrième trimestre et 15 841 unités l'an passé, ce qui représente des hausses respectives de 72% et 55%. En revanche, la perte nette par action s'est sensiblement creusée que ce soit au niveau trimestriel ou annuel.
Par ailleurs, au titre de son quatrième trimestre comptable (clos à la fin du mois de janvier), la chaîne de rénovation résidentielle Lowe's Companies a publié un bénéfice par action ajusté en hausse de 2,6%, à 1,98 dollar, très légèrement supérieur, de l'ordre de 2%, au consensus de marché. Le titre abandonne 4,99%.
Joby Aviation et Uber ( 1,56%) ont annoncé que le service "Uber Air powered by Joby" permettra aux passagers de réserver un taxi aérien électrique directement via l'application Uber. Les premiers vols commerciaux sont prévus à Dubaï d'ici la fin de l'année, marquant une étape clé du partenariat entre les deux groupes.
Enfin, Stripe envisagerait le rachat de PayPal (-0,87%), en totalité ou en partie, selon des informations de Bloomberg News citant des sources proches du dossier. Le groupe de paiements, non coté et parmi les plus valorisés du secteur, aurait exprimé un intérêt préliminaire pour une opération visant l'ensemble de PayPal ou certains de ses actifs.
Macro-économie, devise et matières premières
En ce qui concerne la macro-économie, aujourd'hui aux Etats-Unis, les investisseurs se contentent des stocks hebdomadaires de pétrole. Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 435,8 millions de barils lors de la semaine du 16 février, signalant une hausse de 16 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une hausse plus modérée de 1,8 million.
Ces données supérieures aux attentes pèsent sur les cours de l'or noir. A New York, le WTI est en repli de 0,90%, à 65,40 dollars.
Au niveau des métaux précieux, l'once d'or avance de 0,73%, à 5 184 dollars, tandis que celle d'argent bondit de 3,45%, à 90,22 dollars.
Enfin, le Bitcoin progresse de 5,23%, à 67 428 dollars.
