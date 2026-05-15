Les incertitudes liées aux baux au Ghana menacent les investissements miniers, selon la Chambre des mines

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Le climat d'investissement dans le secteur minier ghanéen risque d'être compromis par les résiliations de baux, les retards de renouvellement et l'incertitude politique, ce qui accentue les pressions sur les coûts pour les sociétés minières, a déclaré le président de l'association professionnelle.

* Kenneth Ashigbey, directeur général de la Chambre des mines du Ghana, a déclaré jeudi à Reuters que la révocation de certains baux détenus par la société minière locale Adamus Resources pour des irrégularités présumées, ainsi que l'incertitude entourant le renouvellement du bail de Gold Fields

GFIJ.J , risquent de donner l'impression que “la sécurité d'occupation au Ghana n'est pas garantie”, ce qui pourrait nuire aux investissements.

* Le bail de Tarkwa – un actif phare pour la société minière sud-africaine, qui a produit environ 427 000 onces d’or en 2025 – expire en 2027, mais les efforts visant à faire avancer les négociations de renouvellement sont au point mort, a déclaré M. Ashigbey.

* Le Ghana, à l'instar d'autres producteurs africains de matières premières, a lancé des réformes visant à générer davantage de recettes, alors que les prix des minerais et des métaux s'envolent.

* Le premier producteur d'or d'Afrique a refusé l'année dernière de renouveler le bail de Gold Fields pour sa mine de Damang, plus petite – que la société avait laissé entendre qu'elle pourrait vendre – et l'a attribué à l'entreprise locale Engineers & Planners (E&P) .

* L'Institute for Economic Affairs, une organisation à but non lucratif basée à Accra, a déclaré cette semaine que le Ghana ne devrait pas renouveler le bail de Tarkwa, mais plutôt l'attribuer à des opérateurs locaux.

* “Leur proposition détruira la sécurité d'occupation qui est essentielle au développement et à la pérennité de l'industrie minière”, a déclaré M. Ashigbey lors d'une conférence de presse jeudi, avant de s'adresser à Reuters.

* Gold Fields n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un dirigeant du secteur minier, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la question, a déclaré que la société s’inquiétait de l’incertitude qui régnait après l’échec des tentatives de rencontre avec les responsables. “Tarkwa est un projet majeur en raison des volumes qu’il génère”, a déclaré ce dirigeant.

* Le ministère des Mines du Ghana et la Commission des minéraux, l'autorité de régulation du secteur, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.