Les importations indiennes de pétrole russe en janvier pourraient chuter fortement, Reliance ne prévoyant aucune livraison

par Nidhi Verma

Reliance Industries a déclaré mardi qu'il ne s'attendait pas à des livraisons de pétrole brut russe en janvier, une décision qui pourrait fortement réduire les importations de pétrole russe de l'Inde au cours du mois à leur plus bas niveau depuis des années.

La déclaration de Reliance, opérateur du plus grand complexe de raffinage au monde et premier acheteur indien de brut russe l'année dernière, est intervenue après que le président américain Donald Trump a averti dimanche que les États-Unis pourraient encore augmenter les droits de douane sur l'Inde en raison de ses achats de pétrole russe.

"La raffinerie de Reliance Industries à Jamnagar n'a reçu aucune cargaison de pétrole russe à sa raffinerie au cours des trois dernières semaines environ et ne s'attend pas à des livraisons de pétrole brut russe en janvier", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X.

Cette déclaration dément une information diffusée par les médias la semaine dernière, selon laquelle trois navires chargés de pétrole russe se dirigeaient vers la raffinerie de Reliance à Jamnagar.

L'Inde est devenue le plus gros acheteur de brut maritime russe à prix réduit après le début de la guerre en Ukraine en 2022. Ces achats ont suscité une levée de boucliers de la part des pays occidentaux, qui ont sanctionné le secteur énergétique russe, arguant que les recettes pétrolières contribuent à financer l'effort de guerre de Moscou.

L'année dernière, les États-Unis ont doublé les droits de douane sur les produits indiens, les portant à 50 %, pour punir l'Inde d'avoir acheté une grande quantité de pétrole russe. Les deux pays négocient actuellement un accord commercial potentiel dans le cadre de pourparlers parfois houleux.

Les autorités indiennes ont demandé aux raffineurs de leur fournir des informations hebdomadaires sur les achats de pétrole russe et américain, selon des personnes au fait du dossier, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Selon ces personnes, les importations indiennes de brut russe devraient passer sous la barre du million de barils par jour, alors que New Delhi cherche à conclure un accord commercial avec Washington.

Les sanctions plus strictes imposées par les États-Unis et l'Union européenne ont ralenti les flux de pétrole russe vers l'Inde, qui sont tombés à leur niveau le plus bas depuis trois ans, soit environ 1,2 million de barils par jour en décembre, selon des sources et la société d'analyse Kpler. Cela représente une baisse d'environ 40 % par rapport au pic de 2 millions de bpj atteint en juin.

Reliance ayant cessé ses achats, les livraisons de pétrole russe à l'Inde en janvier seront probablement limitées à Nayara Energy, soutenu par la Russie, et aux raffineurs publics Indian Oil Corp IOC.NS et Bharat Petroleum Corp BPCL.NS , selon les données préliminaires de LSEG.

IOC, BPCL et Nayara n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires.

Nayara Energy, qui exploite une raffinerie de 400 000 bpj, est susceptible d'être le principal acheteur indien de brut russe, car ses approvisionnements sont autrement limités par les sanctions de l'UE après que d'autres fournisseurs se soient retirés, ont déclaré des sources gouvernementales à Reuters.