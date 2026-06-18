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Les importations américaines d'engrais en provenance des ports touchés par la crise du détroit d'Ormuz sont tombées à zéro en mai, selon les données disponibles
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les importations totales d'engrais aux États-Unis ont chuté de 44 % en glissement annuel pour s'établir à 552 767 tonnes métriques, selon Descartes Datamyne

* Les importations en provenance des ports touchés par la crise du détroit d'Ormuz sont passées de 93 550 tonnes métriques à zéro en mai, a indiqué Descartes Datamyne

* La FTC a annoncé, à la fin du mois dernier, l'ouverture d'une enquête sur les prix des engrais

par Lisa Baertlein et Karl Plume

Les importations américaines d’engrais en provenance des ports du Moyen-Orient touchés par la fermeture du détroit d’Ormuz sont tombées à zéro en mai, contribuant à une baisse de 44 % en glissement annuel des importations globales de nutriments agricoles, a indiqué jeudi le fournisseur de données commerciales Descartes Datamyne, dans l’une des premières estimations de l’impact de la guerre contre l'Iran sur les agriculteurs américains . Le Moyen-Orient est l’un des principaux pôles de production d’engrais , et près d’un tiers du commerce mondial d’engrais transite habituellement par le détroit d’Ormuz, dont le trafic est paralysé depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran fin février. Les livraisons d’urée – un engrais azoté – en provenance de la plus grande usine de production au monde, située au Qatar, ont été interrompues, et les flux de soufre et d’ammoniac, intrants courants pour toute une gamme d’engrais, ont également été réduits. La pénurie d’engrais qui en a résulté a fait flamber les prix, alimentée par les craintes de pénurie. Cela a accentué les difficultés des agriculteurs américains – l’un des principaux bastions électoraux du président Donald Trump – et a conduit les organisations humanitaires internationales à avertir que cette situation pourrait aggraver l’ de la faim dans les pays vulnérables en mettant en péril les récoltes céréalières de l’année prochaine .

Les importations américaines d’engrais en provenance des ports concernés par la crise du détroit d’Ormuz sont passées de 93 550 tonnes métriques en mai 2025 à zéro en mai de cette année. Dans le même temps, les importations totales d’engrais aux États-Unis ont chuté de 991 322 tonnes métriques à 552 767 tonnes métriques, selon Descartes Datamyne. Les prix mondiaux des engrais ont bondi d’environ 20 % entre février et mai, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) , car la région du Golfe au Moyen-Orient fournissait 34 % de l’urée mondiale, 23 % des exportations mondiales d’ammoniac et près de la moitié des exportations de soufre. Les prix des engrais azotés ont récemment baissé en raison d’un fléchissement saisonnier de la demande, tandis que ceux des engrais phosphatés restent élevés.

Les importations américaines d’engrais augmentent généralement en début d’année civile, les fournisseurs constituant leurs stocks en prévision des semis de printemps. Les importations de février 2026 avaient atteint 464 253 tonnes métriques avant de chuter au cours de chacun des trois mois suivants, selon les données de Descartes Datamyne.

Les agriculteurs américains, qui cultivent notamment du maïs, du blé, du soja et du sorgho, ont été durement touchés par la hausse des coûts des engrais et du carburant, qui s’ajoute à la pression exercée par la sécheresse, à la hausse des coûts de production et à la perte de chiffre d’affaires due aux politiques tarifaires de Trump. Les prix élevés des engrais pourraient perdurer jusqu’en 2027, quelle que soit la date à laquelle la guerre contre l'Iran prendra fin, a déclaré en mai Ken Seitz, président de Nutrien NTR.TO , le plus grand producteur mondial de potasse. La Commission fédérale du commerce des États-Unis a annoncé à la fin du mois dernier l’ouverture d’une enquête sur les prix des engrais, qui ont grimpé en flèche après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran . La semaine dernière, Donald Trump a déclaré qu’il envisageait de prendre des mesures ⁠pour ​aider les agriculteurs touchés ​par la hausse des prix des engrais, sans toutefois donner plus de détails.

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