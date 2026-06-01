Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 7,6% en glissement annuel en mai

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Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 7,6% en glissement annuel en mai pour atteindre 150.096 véhicules, selon les données publiées lundi par le ministère des Transports.

Sur la période janvier-mai, les immatriculations ont progressé de 9,4% par rapport à la même période l'année dernière, pour atteindre 790.301 unités.

Le leader du marché italien, Stellantis STLAM.MI , dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a surperformé le marché, avec des ventes en hausse de 11% en mai, selon les calculs de Reuters.

La part de marché du constructeur s'élevait à 28,8% le mois dernier, selon ces mêmes calculs.

Les groupes chinois ont continué à faire une forte percée en mai, les ventes de BYD 002594.SZ ayant augmenté de 209,5% en glissement annuel pour atteindre 6.019 unités, et celles des marques Omoda/Jaecoo de Chery 9973.HK de 302,3% pour atteindre 3.975 unités.

Les ventes de mai du constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O ont reculé de 23,5% pour s'établir à 654 unités.