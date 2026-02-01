Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 6,55 % en janvier, selon un organisme industriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 6,55% en janvier par rapport à l'année précédente pour atteindre 107 157 véhicules, ont montré dimanche les données de l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont chuté de 42,07% le mois dernier pour atteindre 661 véhicules.