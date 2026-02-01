 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 6,55 % en janvier, selon un organisme industriel
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 02:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 6,55% en janvier par rapport à l'année précédente pour atteindre 107 157 véhicules, ont montré dimanche les données de l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont chuté de 42,07% le mois dernier pour atteindre 661 véhicules.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
31,880 EUR Euronext Paris +0,35%
STELLANTIS
8,286 EUR MIL +2,04%
STELLANTIS
8,287 EUR Euronext Paris +2,16%
TESLA
430,4100 USD NASDAQ +3,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank