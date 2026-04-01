Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 12,86 % en mars, selon un organisme industriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 12,86% en mars par rapport à l'année précédente pour atteindre 173 633 véhicules, ont montré mercredi les données de l'organisme automobile français PFA.
Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont augmenté de 203,10% le mois dernier pour atteindre 9 569 véhicules.
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