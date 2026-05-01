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Les immatriculations de Tesla neuves aux Pays-Bas ont augmenté de 23 % en avril, pour atteindre 469 unités
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de Tesla neuves vendues aux Pays-Bas ont augmenté de 23 % en avril, passant de 381 en avril 2025 à 469 véhicules vendus, selon les données publiées vendredi par l'association néerlandaise de l'industrie automobile BOVAG.

Ces chiffres de vente sont les premiers publiés depuis que les autorités néerlandaises ont délivré, le 10 avril, une autorisation provisoire pour l'utilisation du logiciel d'aide à la conduite FSD de Tesla aux Pays-Bas.

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