Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 9,8% en glissement annuel en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 9,8 % en février par rapport à l'année précédente, pour atteindre 553 véhicules, ont montré mardi les données de Mobility Sweden.