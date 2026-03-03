 Aller au contenu principal
Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 9,8% en glissement annuel en février
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 9,8 % en février par rapport à l'année précédente, pour atteindre 553 véhicules, ont montré mardi les données de Mobility Sweden.

