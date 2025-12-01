 Aller au contenu principal
Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 59 % en novembre par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 59% en novembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 588 véhicules, ont montré lundi les données de Mobility Sweden.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
430,1500 USD NASDAQ +0,84%
