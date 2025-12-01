Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 59 % en novembre par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 59% en novembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 588 véhicules, ont montré lundi les données de Mobility Sweden.