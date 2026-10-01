Les immatriculations de Tesla en septembre sont en hausse dans toute l'Europe, confirmant la reprise

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(Ajout de données concernant l'Espagne et le Danemark aux paragraphes 2 et 3; de graphiques aux paragraphes 5 et 8; de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 9 à 11)

par Amir Orusov

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés européens en septembre, prolongeant ainsi la reprise des ventes régionales du constructeur américain de véhicules électriques.

Les immatriculations de Tesla, indicateur des ventes, ont bondi de 61,9% en France , de 38,4% en Suède et de 24,8% en Espagne par rapport à l'année dernière, selon les données publiées jeudi par l'organisme français PFA, Mobility Sweden et le groupement professionnel ANFAC.

Les immatriculations ont également augmenté de 2,2% en Norvège et de 2,9% au Danemark , ont indiqué l’organisme norvégien de collecte de données OFV et la plateforme danoise de données automobiles bilstatistik.dk.

Les marchés des véhicules électriques à batterie, tant en Norvège qu'au Danemark, commencent à ralentir en raison d'un fort taux de saturation, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

Le rebond de Tesla a été favorisé par des comparaisons plus favorables par rapport à l'année précédente, la hausse des prix des carburants, les aides gouvernementales et l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques.

Ces progrès viennent s’ajouter aux signes d’une reprise plus générale de Tesla en Europe après deux années de baisse des ventes. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les immatriculations de Tesla dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et au sein de l’Association européenne de libre-échange ont bondi de 43,3% entre janvier et août, dépassant la croissance de 38,8% enregistrée par l’ensemble du marché des véhicules électriques à batterie sur la même période.

Cette croissance devrait toutefois ralentir en 2027 pour s’aligner davantage sur celle de l’ensemble du marché, à mesure que la concurrence des autres constructeurs s’intensifie, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive.

Tesla continue de s'appuyer fortement sur ses modèles 3 et Y, tandis que les consommateurs disposent désormais d'un choix plus large de véhicules à des prix compétitifs proposés par des concurrents chinois ainsi que par les dernières offres européennes, a déclaré Joern Buss, associé au sein du cabinet de conseil Arthur D. Little.

Les constructeurs automobiles européens tels que BMW

BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE peuvent particulièrement intéresser les acheteurs très fidèles aux marques nationales, a ajouté Joern Buss.

Les chiffres des immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d’Europe, seront publiés dans le courant de la semaine et permettront de mieux déterminer si la reprise de Tesla s’accélère dans toute la région.