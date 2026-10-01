Les immatriculations de Tesla en Norvège ont progressé de 2,2 % en septembre par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 2,2 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4.935 véhicules, a indiqué jeudi l'organisme de collecte de données OFV.