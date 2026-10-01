 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les immatriculations de Tesla en Norvège ont progressé de 2,2 % en septembre par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 07:51

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 2,2 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4.935 véhicules, a indiqué jeudi l'organisme de collecte de données OFV.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
372,2150 USD NASDAQ +5,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,59 -0,40%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank