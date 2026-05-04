Les immatriculations de Tesla en Norvège ont chuté de 61 % en avril par rapport à la même période de l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les immatriculations de voitures Tesla TSLA.O neuves en Norvège ont chuté de 61 % en avril par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 379 véhicules, selon les données publiées lundi par l'organisme OFV.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer