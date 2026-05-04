Les immatriculations de Tesla en Norvège ont chuté de 61 % en avril par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures Tesla TSLA.O neuves en Norvège ont chuté de 61 % en avril par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 379 véhicules, selon les données publiées lundi par l'organisme OFV.