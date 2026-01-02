Les immatriculations de Tesla en Norvège augmentent de 89 % en décembre par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 89,1% pour atteindre 5 679 véhicules en décembre par rapport à l'année précédente, ont montré les données d'enregistrement vendredi.