Les immatriculations de Tesla en Europe ont connu une évolution inégale en juillet, malgré une dynamique générale favorable aux véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les données espagnoles aux paragraphes 1 et 3, et les commentaires des analystes aux paragraphes 4 à 7. Ajout de graphiques illustrant les chiffres par pays et le nombre d'immatriculations de Tesla depuis le début de l'année.) par Amir Orusov et Mathias de Rozario

Les immatriculations de Tesla TSLA.O en juillet sur plusieurs marchés européens ont donné lieu lundi à un bilan mitigé, avec de fortes hausses en France et au Danemark , contrastant avec des baisses marquées en Norvège , en Suède et en Espagne .

Les immatriculations de véhicules Tesla, indicateur des ventes, ont augmenté de 86% en France et de 52% au Danemark par rapport à l’année dernière, selon les données de l’organisme français PFA et du site danois bilstatistik.dk.

En revanche, les immatriculations ont chuté de 97% en Norvège, de 60% en Suède et de 81% en Espagne, comme l’indiquent les chiffres fournis par les organismes de collecte de données OFV, Mobility Sweden et le groupement professionnel ANFAC.

Le marché européen des voitures électriques dans son ensemble a semblé solide en juillet, soutenu par les aides publiques en France et la croissance continue du marché des véhicules électriques à batterie au Danemark, entre autres, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

Tesla semble privilégier les marchés offrant de nombreuses aides, tels que l’Allemagne, où les volumes pourraient augmenter fortement au second semestre 2026, et la France, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive, ajoutant que la faiblesse des ventes ailleurs pourrait en être le reflet.

Andy Leyland, cofondateur de SC Insights, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, a commenté la chute enregistrée en Norvège en précisant qu’il fallait considérer avec prudence les chiffres d’un seul mois. « Une variation aussi importante reflète généralement soit le calendrier des livraisons, soit un changement de la fiscalité », a déclaré M. Leyland.

Les ventes de Tesla en Europe ont jusqu’à présent rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables par rapport à l’année précédente, à la hausse des prix des carburants, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques.

Les immatriculations globales de véhicules électriques à batterie (BEV) neufs ont augmenté de 51% en juin, selon les données de l’Association des constructeurs automobiles européens. Le mois dernier, Tesla a annoncé des chiffres de livraisons record pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street, grâce notamment au rebond observé en Europe.

Les chiffres des immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d’Europe, seront publiés dans le courant de la semaine.