Manifestations en Iran : Donald Trump menace d'intervenir, Téhéran promet une riposte

"Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir", a menacé Donald Trump, alors que le mouvement de contestation s'étend en Iran.

Photomontage montrant Donald Trump et Ali Khamenei. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Toute intervention étrangère en Iran entraînerait une riposte de la République islamique, a prévenu un conseiller du guide suprême iranien. Le président américain, Donald Trump, a menacé vendredi 2 janvier d'impliquer les États-Unis dans le mouvement de contestation. "Si l'Iran tire sur des manifestants pacifiques et les tue violemment, comme à son habitude, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours", a-t-il affirmé sur son réseau Truth Social.

"Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir", a-t-il écrit, alors que des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait six morts jeudi en Iran , les premiers depuis le début d'une mobilisation contre la vie chère dans le pays. Trente personnes accusées de "troubles à l'ordre public" ont été arrêtées à Téhéran, a indiqué jeudi soir l'agence Tasnim, alors qu'aucun incident n'avait été officiellement rapporté ces derniers jours par les autorités dans la capitale.

"Toute main interventionniste qui s'en prendrait à la sécurité de l'Iran sous quelque prétexte que ce soit, s'exposera à une riposte", a écrit sur le réseau social X, Ali Shamkhani. "La sécurité de l'Iran est une ligne rouge" , a ajouté ce conseiller du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ultime décideur.

"Qu'il prenne garde à ses soldats"

"Trump devrait savoir que toute ingérence américaine dans cette affaire interne équivaudrait à déstabiliser toute la région et à nuire aux intérêts américains", a réagi un autre conseiller de l'ayatollah, Ali Larijani, qui dirige la plus haute instance de sécurité en Iran. "Qu'il prenne garde à ses soldats" , a-t-il ajouté, sur le réseau social X.

Le mouvement est parti dimanche de Téhéran, où des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation et le marasme économique. Il a ensuite gagné des universités et le reste du pays. La contestation en Iran touche ou a touché à des degrés divers au moins 15 villes, essentiellement de taille moyenne et situées dans l'ouest du pays, selon un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles et médias locaux.

Elle a donné lieu localement à des affrontements et des dégradations contre des bâtiments publics.