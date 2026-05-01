Les immatriculations de Tesla au Danemark ont augmenté de 102% en avril par rapport à l'année précédente

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Les immatriculations de voitures Tesla TSLA.O neuves au Danemark ont bondi de 101,67% en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 363 véhicules, selon les données publiées vendredi par bilstatistik.dk.