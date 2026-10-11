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Les Houthis renouvellent leurs menaces contre les aéroports saoudiens
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 10:22

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par Jana Choukeir, Maha El Dahan et Timour Azhari

Les Houthis ont renouvelé dimanche leurs mises en garde contre l'utilisation des aéroports saoudiens, au lendemain d'une attaque contre l'aéroport international de Riyad qui a fait 12 morts, appelant les compagnies aériennes, les employés des aéroports et les voyageurs à s'en tenir éloignés.

Le groupe soutenu par l'Iran a déclaré que les aéroports et l'espace aérien saoudiens demeuraient des cibles potentielles d'opérations militaires et a averti que le royaume porterait la responsabilité de toute interception qui échouerait.

Ces nouvelles menaces interviennent alors que l'Arabie saoudite a maintenu l'accueil d'un important congrès international de l'énergie à Riyad.

Le ministère saoudien de l'Énergie a annoncé que le 25e Congrès mondial de l'énergie (WPC Energy Congress), d'une durée de cinq jours, a débuté dimanche, avec la participation confirmée de plus de 70 ministres, 300 dirigeants d'entreprises et représentants de plus de 25 organisations internationales du secteur de l'énergie, selon la télévision d'État.

La réunion ministérielle de l'International Energy Forum devait également se tenir dimanche, sa séance plénière étant organisée à huis clos, selon un avis aux médias.

L'attaque de samedi, la troisième visant l'aéroport de Riyad en une semaine, a fait au moins 12 morts et 309 blessés, selon les autorités saoudiennes. Parmi les victimes figurent quatre Saoudiens, deux Bangladais ainsi que des ressortissants des États-Unis, de Jordanie, de Palestine, de Syrie, du Soudan et d'Égypte.

L'autorité saoudienne de l'aviation civile a déclaré que les opérations de l'aéroport avaient été temporairement suspendues dans l'attente d'évaluations des dégâts et des conditions de sécurité, sans préciser quand les vols reprendraient.

L'ambassade des États-Unis à Riyad a exhorté les citoyens américains à éviter l'aéroport et les zones environnantes. Elle a également précisé que les employés du gouvernement américain devaient obtenir une autorisation spéciale pour utiliser les aéroports de Riyad, Djeddah et Dammam.

Le président Donald Trump a déclaré samedi que Washington envisageait de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis et qu'une décision serait prise rapidement après cette attaque meurtrière.

(Jana Choukeir; version française Nicolas Delame)

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