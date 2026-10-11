Un influent blogueur prorusse de retour en Russie, après avoir été expulsé du Monténégro, selon une chaîne russe

Mikhaïl Zvintchouk lors d'un entretien avec l'AFP à Moscou le 28 avril 2023 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Un blogueur militaire russe influent proche de l'armée russe, récemment expulsé du Monténégro, est rentré en Russie, a affirmé dimanche une chaîne de télévision russe.

Mikhaïl Zvintchouk, fondateur de la chaîne Telegram russe "Rybar", avait été arrêté vendredi avec son épouse et trois autres citoyens russes dans le cadre de ce que le Monténégro a qualifié d'opération de prévention des crimes.

L'État balkanique n'a pas précisé vers quel pays M. Zvintchouk avait été expulsé.

La police du Monténégro a indiqué avoir mené l’opération avec le "soutien de partenaires internationaux", sans plus de précisions.

"Mikhaïl Zvintchouk, fondateur du projet Rybar, son épouse Valeria et trois employés du projet sont revenus en Russie après avoir été détenus et expulsés du Monténégro", a indiqué dimanche le média russophone RTVI.

Leur vol a atterri à l’aéroport moscovite de Cheremetievo à 01H40 dimanche (22H40 GMT samedi), a ajouté le média.

RTVI a publié une vidéo d'une interview de M. Zvintchouk à l’aéroport, dans laquelle ce dernier attribue sa libération au ministère russe des Affaires étrangères.

M. Zvintchouk est un ex-soldat de 35 ans, décoré pour ses missions en Syrie et en Irak. Plus de 1,3 million d'abonnés suivent les informations de Rybar sur le conflit en Ukraine.

Washington a offert une prime de 10 millions de dollars pour toute information sur M. Zvintchouk et d'autres employés de Rybar, les accusant de "semer la discorde, susciter des divisions sociales, attiser les dissensions partisanes et raciales et encourager la haine et la violence aux Etats-Unis".

M. Zvintchouk fait aussi l’objet de sanctions de l’Union européenne pour promotion présumée de la propagande pro-russe.

Le blogueur et ses associés "se trouvaient tous légalement et officiellement sur le territoire du pays: ils prévoyaient notamment de filmer le monastère de Cetinje", un site de l’Église orthodoxe serbe, a affirmé Rybar qui est une chaîne d'analystes militaires.

Selon les sources citées par Vijesti, ils devaient réaliser un film documentaire critique du rapprochement du Monténégro avec l'UE, qui aurait eu "des conséquences négatives pour le tourisme, la stabilité économique et les intérêts du Monténégro".

Cet État balkanique de 620.000 habitants espère boucler des négociations d'adhésion à l'Union européenne d'ici la fin de l'année et intégrer le bloc en 2028.