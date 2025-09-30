Les Houthis du Yémen affirment qu'ils vont cibler les principaux exportateurs de pétrole américains dans les mers voisines

Les Houthis du Yémen cibleront les majors pétrolières américaines, notamment Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , malgré une trêve antérieure convenue avec l'administration du président Donald Trump pour ne pas attaquer les navires liés aux États-Unis naviguant dans la mer Rouge et le golfe d'Aden plus large, a déclaré mardi la milice soutenue par l'Iran.

Le Centre de coordination des opérations humanitaires (HOCC), basé à Sanaa, qui assure la liaison entre les forces houthies et les opérateurs maritimes commerciaux et qui est associé à l'armée houthie, a sanctionné 13 sociétés américaines, neuf cadres et deux navires.

Les entités désignées par les Houthis "seront traitées conformément au principe de confrontation", a déclaré la HOCC sur son site web à propos des mesures qu'elle prendra à l'égard des personnes considérées comme faisant l'objet de ses sanctions.

L'annonce est un avis que les entreprises, qui comprennent également ConocoPhillips COP.N et Diamond S Shipping, sont considérées comme des entités hostiles qui sont ouvertes à l'attaque.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Depuis 2023, les Houthis ont lancé de nombreux assauts contre des navires en mer Rouge qu'ils considèrent comme liés à Israël, dans ce qu'ils disent être une solidarité avec les Palestiniens au sujet de la guerre d'Israël contre Gaza . Cette semaine, ils ont attaqué un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden, blessant deux membres de l'équipage et laissant le navire en flammes et à la dérive.